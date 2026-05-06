«Проект свободы» встал на якорь

В ночь на 6 мая президент США Дональд Трамп объявил о заморозке операции «Проект свободы», которая была нацелена на восстановление коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Это произошло всего через два дня после ее официального старта. При этом морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля, в Вашингтоне решили пока продолжить. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, ВМС США сосредоточатся на экономическом истощении противника. Однако, как утверждают американские СМИ, заморозка «Проекта свободы» связана с продвижением американо-иранских переговоров о подписании мирного меморандума.

Фото: Stringer / Reuters

О своем решении заморозить операцию, нацеленную на освобождение застрявших в Персидском заливе торговых судов, Дональд Трамп объявил в ночь на 6 мая в соцсети Truth Social. «В связи с просьбой Пакистана и других стран (посредничающих в конфликте.— “Ъ”), в связи с огромными военными успехами, достигнутыми нами в ходе кампании против Ирана, а также значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана мы взаимно условились, что пока блокада будет оставаться в силе, а "Проект свободы" (обеспечение прохождения судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение (с Ираном.— “Ъ”)»,— сказал президент США.

За считаные часы до этого заявления Марко Рубио успел дать пресс-конференцию, где сообщил, что военная операция против Ирана «Эпическая ярость» завершена, как и сообщил 1 мая президент США Конгрессу. А вот «Проект свободы» продолжается, сказал глава Госдепа.

«Это не наступательная, а оборонительная операция,— пояснил господин Рубио.— Все очень просто: стрельба не ведется, если в нас не стреляют первыми. Мы не нападаем на них (иранские силы.— “Ъ”)… Но, если они нападают на нас или на (торговое.— “Ъ”) судно, нужно ответить на это».

По его словам, ВМС США уже показали себя, уничтожив часть иранского «москитного флота» — так называют группировку быстроходных военных катеров, используемых Корпусом стражей исламской революции.

Госсекретарь привел оценки, согласно которым экономическое давление на Иран (в Минфине США называют эту кампанию «Экономическая ярость») дает свой эффект. «Сегодня инфляция в Иране достигла 70%, а их валюта — в состоянии полного и абсолютного падения,— сообщил Марко Рубио.— Усиление действия санкций США нарастает. Это происходит в унисон с морской блокадой, направленной на подрыв способности Ирана генерировать, перемещать и получать доходы. Санкции напрямую нацелены на основные источники дохода режима». По словам главы американской дипломатии, блокада морских портов обходится Ирану в $500 млн в день. «90% всей иранской торговли остановлено, что наносит непоправимый ущерб нефтяной инфраструктуре Ирана, потому что его скважины вынуждены закрываться»,— добавил господин Рубио.

Однако Тегеран уверен, что именно он хозяин положения. Как сообщил близкий к Ирану телеканал Press TV, власти Исламской Республики официально запустили новый механизм регулирования морского судоходства через Ормуз, сформировав управление проливом. Государственная структура будет следить за тем, чтобы все торговые суда, которые хотят пройти через важнейшую судоходную артерию Ближнего Востока, получили специальные инструкции для прохождения. Де-факто этот проект, который иранские официальные лица называют «системой суверенного управления», разъясняет правила оплаты за прохождение Ормузского пролива.

По словам источников портала Axios, заморозка операции «Проект свободы» связана с прогрессом в американо-иранских переговорах. Согласно этим данным, Белый дом полагает, что ему удастся достигнуть договоренностей с Ираном в ближайшие дни. Это будет не полноценным соглашением, а меморандумом о взаимопонимании. Черновик документа предусматривает прекращение боевых действий «на земле» и старт 30-дневного периода переговоров по соглашению о всеобъемлющем урегулировании.

Блокада Ормуза со стороны Ирана и блокада иранских портов со стороны США в течение этого 30-дневного периода будут постепенно ослаблены, уточняет Axios.

В меморандуме о взаимопонимании Иран возьмет на себя обязательство никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и не заниматься направленной на это деятельностью. Многое упирается в продолжительность моратория, в рамках которого Иран должен отказаться от обогащения урана. Тегеран выступает за пятилетний запрет, в то время как американские переговорщики настаивают на периоде от 12 до 15 лет. После истечения срока действия моратория иранская сторона сможет заняться обогащением урана до уровня 3,67%. Этот же ограниченный показатель был согласован по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий — многосторонней ядерной сделки с Ираном, из которой США вышли в 2018 году, во время первого президентского срока Трампа.

Главным сдвигом источники Axios считают готовность Ирана отдать свой высокообогащенный уран, погребенный во время 12-дневной войны в июне 2025 года под обломками ядерных объектов. При этом обсуждается даже транспортировка этого материала на американскую территорию. Кроме того, США хотят уговорить иранцев отказаться от эксплуатации своей ядерной инфраструктуры, находящейся глубоко под землей.

В рамках действия меморандума администрация Трампа готова отказаться от одного из главных пунктов своей внешнеполитической повестки —экономического давления на Иран — и поэтапно снять санкции против него, вплоть до разблокировки замороженных международных счетов. Этот шаг в случае подписания меморандума иранское руководство, без сомнения, может представить как свидетельство своей абсолютной победы.

Нил Кербелов