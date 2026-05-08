FT: Трамп приостановил «Проект свободы» из-за противодействия Саудовской Аравии

Неожиданная отмена «Проекта свободы», направленного на восстановление коммерческого судоходства в Ормузском проливе, связана с противодействием Саудовской Аравии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По словам собеседников газеты, Эр-Рияд счел операцию по освобождение застрявших в Персидском заливе судов американскими военными кораблями «непродуманной» и «ухудшающей ситуацию». В связи с этим власти королевства запретили США использовать свои базы и воздушное пространство. Как отмечает газета, только вечером в среду ограничения были сняты после телефонного разговора президента США с фактическим правителем Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Свой «Проект свободы» господин Трамп анонсировал 3 мая, однако уже через три дня объявил о его «временной приостановке». Решение поставить проект на паузу президент объяснил «просьбами Пакистана и других стран», а также тем фактом, что «достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с Ираном».

Один из анонимных представителей Белого дома не стал подтверждать FT информацию о роли Саудовской Аравии в приостановке проекта. «Это лживые новости»,— заявил он. По его словам, все региональные союзники США были заблаговременно информированы о президентском проекте. «Не было никаких ограничений или запретов»,— добавил он.

Николай Зубов