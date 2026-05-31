Трамп: США приближаются к выгодному соглашению с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты постепенно приближаются к сделке с Ираном, которая бы устраивала Вашингтон. При этом он сказал, что не спешит заключать соглашение и вновь пригрозил возобновлением боевых действий против Ирана, если договориться не получится.

«Я никуда не тороплюсь. В какой-то степени мне хотелось бы торопиться, так как представляю, как сильно снизятся цены на бензин (когда сделка будет заключена.— "Ъ"). Однако когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение»,— заявил господин Трамп в интервью Fox News.

Ранее The New York Times сообщала, что господин Трамп решил переписать проект соглашения с Ираном. По данным Axios, его не устроили параграфы об утилизации иранских запасов обогащенного урана и ограничение его дальнейшего обогащения, а также он захотел скорректировать некоторые формулировки, касающиеся возобновления судоходства в Ормузском проливе. Документ, как ранее сообщали американские СМИ, уже был согласован переговорщиками двух стран.