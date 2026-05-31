Средний срок потребительского кредита на Кубани вырос за год на треть

В апреле 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) в Краснодарском крае составил 2,35 года. Это на 27% больше, чем в апреле 2025-го, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По показателю величины среднего срока потребкредита Кубани занимает шестое место в стране после Санкт-Петербурга (253 года; +19,3%), Татарстана (2,42 года; +25%), Новосибирской (2,4 года; +15,7%) и Омской (2,38 года; +22,7%) областей, а также Москвы (2,36 года; +19,9%).

По динамике годового роста среднего срока потребкредитов Краснодарский край занимает второе место в стране после Воронежской области (27,4%). Также в лидерах также Ростовская (+26,4%), Самарская (+25,6%) и Нижегородская (+25,1%) области.

В целом по стране в апреле 2026 года средний срок потребительских кредитов составил 2,25 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% (в апреле 2025 года – 1,86 года). Как отмечают в НБКИ, данный рост обусловлен тем фактом, что в начале 2025 года средний срок потребкредита находился на минимальных значениях по причине ужесточения денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. «Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— говорит господин Волков.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в апреле 2026 года жителям Краснодарского края выдано 71,6 тыс. потребительских кредитов, что на 6,4% меньше, чем месяцем ранее. Тем не менее по количеству выданных кредитов населению на потребительские нужды Кубань занимает третье место в стране после Москвы (110,1 тыс. кредитов) и Московской области (92,4 тыс.). В апреле 2026 года, по данным НБКИ, отказы банков в потребительском кредитовании жителей Краснодарского края составляли 74,7% от всех заявок. На 1 апреля 2026 года размер просроченной задолженности по потребительским кредитам на Кубани составила 75,2 млрд руб., рост с начала года — 2,5% (рост за 2025 год — 32,5%).

Михеенко Дмитрий