Юг подсчитал долги

Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье вошли в топ-20 регионов России по объему банковского потребительского кредитного портфеля. Несмотря на некоторое снижение выдачи заемных средств населению в апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос в 1,5 раза. Растет и просроченная задолженность в рознице, достигнув в ЮФО 164,1 млрд руб. Эксперты объясняют закредитованность южных регионов сезонными факторами, а также высокими процентными ставками, зачастую становящимися неподъемными для части заемщиков.

В апреле 2026 года жителям Краснодарского края выдано 71,6 тыс. потребительских кредитов, что на 6,4% меньше, чем месяцем ранее. Тем не менее по количеству выданных кредитов населению на потребительские нужды Кубань занимает третье место в стране после Москвы (110,1 тыс. кредитов) и Московской области (92,4 тыс.). Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер потребкредита на Кубани составил 162,3 тыс. руб. (18-е место по стране), что на 1,9% меньше, чем в апреле 2025 года (165,4 тыс. руб.).

По данным бюро, в Ростовской области в апреле было выдано 52,9 тыс. потребкредитов, что на 6,5% меньше, чем в марте (седьмое место в РФ). Средний размер кредита на Дону — 157,3 тыс. руб. (23-е место по стране), что на 4,4% больше, чем в апреле прошлого года (150,7 тыс. руб.). Жители Ставропольского края взяли в апреле 33,5 тыс. потребительских кредитов (–5,6% к марту; 18-е место в РФ). Средний размер потребкредита в Ставрополье в апреле 2026 года составил 142,1 тыс. руб. (30-е место в РФ), что на 3,1% меньше, чем в апреле 2025-го (146,7 тыс. руб.).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (304,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (262,2 тыс. руб.), Московской области (242,3 тыс. руб.), а также в Республике Татарстан (209,5 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (204,4 тыс. руб.).

В целом по стране количество потребкредитов, выданных банками в апреле, составило 1,81 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5% (в марте 2026 года — 1,91 млн ед.). Как отмечают аналитики НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов, напротив, увеличилось на 47,5% (или в 1,5 раза) (в апреле 2025 года — 1,23 млн ед.).

«Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что на начало 2025 года пришелся пик падения выдачи розничных кредитов, включая кредиты наличными. Напомним, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отказывать стали меньше

Несмотря на незначительный рост потребительского кредитования в начале 2026 года, выдача кредитов на потребительские нужды в Краснодарском крае продолжает оставаться на относительно низком уровне. По словам господина Волкова, сокращение выдачи в последнее время было связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей.

«Это, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу потребкредитов. Сейчас кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%»,— говорит господин Волков.

В апреле 2026 года, по данным НБКИ, отказы банков в потребительском кредитовании жителей Краснодарского края составляли 74,7% от всех заявок. В Ставропольском крае доля отказов по заявкам на потребкредиты составила 74,4%, в Ростовской области — 73,2%. При этом во всех трех регионах наблюдается послабление позиции кредиторов. Так, на Кубани доля отказов в потребкредитовании за год снизилась на 2,9 процентных пункта, на Ставрополье — на 4,3 п. п., в Ростовской области — на 3,2 п. п.

Алексей Волков отмечает, что, несмотря на снижение доли отказов по заявкам на потребкредита в последние месяцы, показатель все еще остается на довольно низком уровне. «Снижение уровня отказов означает, что в последнее время банки несколько смягчили скоринговые критерии на этапе одобрения кредитных заявок. Таким образом, на фоне снижения спроса на кредиты со стороны граждан банки стараются сохранять текущие объемы одобренных заявок при улучшении эффективности их обработки»,— говорит господин Волков.

Просрочка снова пошла вверх

Южный федеральный округ по итогам первого квартала 2026 года стал лидером среди федеральных округов по росту просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по розничным кредитам, исключая ипотеку. За первые три месяца показатель вырос на 1,7% и составил 164,1 млрд руб. Данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе статистики ЦБ РФ.

Согласно аналитикам агентства, за 2025 год просрочка в рознице по регионам юга России выросла на 27,4% и на 1 января 2026 года составляла 164 млрд руб.

Общая задолженность по розничным кредитам на 1 апреля текущего года в ЮФО составила 1,61 трлн руб., доля неуплаченных в срок кредитов составила 10,17% (третье место после СКФО и СФО).

В разрезе регионов федерального округа наибольший размер просроченной задолженности в рознице показывает Краснодарский край, где на 1 апреля 2026 года размер неуплаченных в срок кредитов составил 75,2 млрд руб., рост с начала года — 2,5% (рост за 2025 год — 32,5%). На втором месте в ЮФО располагается Ростовская область — 41,1 млрд руб., рост за первый квартал — 0,8% (за 2025 год — 22%). В Адыгее просроченная задолженность по розничным кредитам на 1 апреля этого года составила 6,3 млрд руб., показав нулевую динамику с начала года. В Республике Крым просрочка по рознице составила 5,9 млрд руб., увеличившись за три месяца на 7%, в Севастополе — 1,5 млрд руб., рост — 7,8% (лидер в ЮФО).

Сезонный фактор

Лидерство Краснодарского края по абсолютному объему просрочки не стоит трактовать как признак изолированной региональной «аномалии», считает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. По его словам, Кубань — это крупный, экономически активный и демографически растущий регион, а там, где выше обороты домохозяйств и выше спрос на кредит, выше и абсолютный объем проблемной задолженности.

«Но региональная специфика, безусловно, есть. Для юга характерна большая доля доходов, зависящих от сезонности и самозанятости, а такие доходы хуже прогнозируются банками и самими заемщиками. Человек может брать кредит, исходя из "нормального" сезона, а затем столкнуться с просадкой дохода, ростом обязательных расходов или задержками платежей от контрагентов»,— говорит господин Козинец.

Еще одна причина, по словам эксперта,— распространенность кредитных карт и коротких необеспеченных продуктов, где заемщик часто недооценивает реальную стоимость денег.

Глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский также обращает внимание на то, что Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область являются сельскохозяйственными и туристическими регионами. Поэтому, по словам собеседника издания, они генерируют свой денежный поток в основном летом-осенью.

«Логично, что многие заемщики начнут отдавать свои кредиты в этот период времени. Помимо этого, не стоит забывать о высоких ставках по кредитам. Да, в последнее время ставки по кредитам снизились, но, как показывает общая тенденция, этого недостаточно»,— говорит господин Рогачевский.

Количество заемщиков растет

Владимир Козинец отмечает, что банкам нужен не просто объем, а качественный портфель с прогнозируемой доходностью после резервов и потерь. «Агрессивная реклама часто направлена на привлечение клиента, но окончательное решение принимает риск-модель. Поэтому заемщик может видеть яркую коммуникацию "кредит за пять минут", а внутри банка действуют жесткие ограничения по ПДН, кредитной истории и лимитам»,— говорит господин Козинец.

Антон Рогачевский уверен, что если рассматривать текущую экономическую ситуацию, то уровень процентных ставок по кредитам, причем не только для физических лиц, завышен. Рост доходов населения, по словам эксперта, сильно ниже уровня процентных ставок по кредитам, который был задан ранее.

«Поэтому прогнозируемый Минэкономразвития России рост доходов населения на уровне 0,8–1,6% в 2026 году будет еще долго догонять рост ключевой ставки, а как следствие, и рост ставок по кредитам, до 21% и плавного снижения. На мой взгляд, приемлемый уровень ключевой ставки для кредитования/платежа находится на уровне 7,5–11%, что в принципе будет говорить об устойчивом уровне экономики»,— рассказывает аналитик «Синергии».

Он констатирует, что у банков есть широкий инструментарий возврата кредитных средств — от безболезненного, типа реструктуризации, до малоприятных, типа суда или перепродажи долга третьим лицам.

«Стоит помнить, что каждый день количество потенциальных заемщиков растет, потому что растут вчерашние дети. Каждый работающий молодой человек — потенциальный заемщик»,— говорит господин Рогачевский.

По словам Владимира Козинца, сейчас рынок входит в более зрелую фазу: эпоха легкого необеспеченного кредита подошла к концу. Для банков, по словам эксперта, главный вопрос — качество риска, а для заемщиков — финансовая дисциплина. «Для экономики в целом важно, чтобы потребительское кредитование не подменяло рост реальных доходов населения»,— резюмирует президент Ассоциации корпоративных казначеев.

Дмитрий Михеенко