Главные новости к утру 31 мая
В Ростовской области провели эвакуацию из-за пожара на атакованном беспилотниками нефтехранилище. Люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры, заявил глава региона Роман Бусаргин.
МАГАТЭ запросило доступ к поврежденному энергоблоку Запорожской АЭС после атаки БПЛА.
«Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов. В Париже прошли беспорядки.
Суд арестовал мужчину по делу о подготовке к подрыву здания Минюста России.
США приближаются к выгодному соглашению с Ираном, заявил Дональд Трамп