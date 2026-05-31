Главные новости к утру 31 мая

В Ростовской области провели эвакуацию из-за пожара на атакованном беспилотниками нефтехранилище. Люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры, заявил глава региона Роман Бусаргин.

МАГАТЭ запросило доступ к поврежденному энергоблоку Запорожской АЭС после атаки БПЛА.

«Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов. В Париже прошли беспорядки.

Суд арестовал мужчину по делу о подготовке к подрыву здания Минюста России.

США приближаются к выгодному соглашению с Ираном, заявил Дональд Трамп