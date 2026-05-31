В Ростовской области провели эвакуацию из-за пожара на атакованном нефтехранилище

Падение обломков БПЛА привело к возгоранию топливного хранилища в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жителей расположенных рядом частных домов эвакуировали. Людям ничего не угрожает, заверил глава региона.

«Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара. Информация о пострадавших не поступала»,— написал он в Telegram.

Атакованный объект принадлежит частному предприятию и обеспечивает топливом сельскозтоваропроизводителей, уточнил руководитель области. Других подробностей он не привел.

Также в Ростовской области был атакован поселок Матвеево-Курган. Там под удар попали аптека, два магазина и автомобиль, была повреждена газовая труба, сообщил господин Слюсарь. Во время атаки в населенном пункте никто не пострадал, заявил он.