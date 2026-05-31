МАГАТЭ запросило доступ к поврежденному энергоблоку ЗАЭС после атаки БПЛА

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление об атаке беспилотного летательного аппарата на машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность случившимся, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

Руководитель МАГАТЭ заявил, что подобные происшествия напрямую нарушают семь основных принципов ядерной безопасности. Руководство агентства запросило у администрации станции доступ к поврежденному объекту. Инспекторы агентства намерены лично осмотреть пострадавший машинный зал энергоблока, чтобы объективно оценить масштабы разрушений.

Об атаке на ЗАЭС вчера сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование станции повреждено не было. В ООН призвали стороны российско-украинского конфликта прекратить удары по критически важной инфраструктуре.