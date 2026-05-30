Суд арестовал мужчину по делу о подготовке к подрыву здания Минюста России

Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину по делу о подготовке к подрыву здания Министерства юстиции России. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина обвиняется по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Арест продлится до 29 июля. Подробности дела в суде не раскрыли.

62-летнего Виталия Ларина задержали 28 мая в Москве, уточнили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. По версии следствия, мужчина планировал изготовить взрывчатое устройство и передать его сообщникам.