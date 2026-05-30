Золотая парижская серия

Французский ПСЖ второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов. На сей раз – в жестоком столкновении с соперником, который тоже был достоин статуса лучшего. В состоявшемся в субботу, 30 мая, в Будапеште финале турнира ПСЖ с россиянином Матвеем Сафоновым в ворота пропустил первым, долго мучился, пытаясь вскрыть оборону «Арсенала», но во втором тайме сравнял счет, а после ничьей – 1:1 – по итогам основного и дополнительного времени дожал соперника в серии пенальти. В ней все решили промахи Эберечи Эзе и Габриэла.

Матвей Сафонов с Кубком европейских чемпионов

Матвей Сафонов с Кубком европейских чемпионов

На этот факт невозможно было не обратить внимание. Вратарь Матвей Сафонов, в прошлом сезоне дублер ушедшего после него в «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы, оказался единственным новым персонажем в основе ПСЖ в этом финале по сравнению с финалом прошлогодним. Все десять полевых игроков — те же самые, что громили, почти не напрягаясь, «Интер».

Классные, спаянные, только прибавившие за прошедшие год десять игроков. И эти десять игроков в течение целых двух минут в начале матча не знали, как им перевести мяч на чужую половину. Они искали способ — и не находили, потому что на них, как стая гончих, все время налетали соперники, заставляя отступать. «Арсенал» сразу показал, что это такое — его прессинг. Он сразу показал, почему его нельзя ставить в один ряд с тем же «Интером», почему он слишком особенная команда.

Для многих ранний, через пять минут после первого касания мяча, гол «Арсенала» выглядел родившимся почти из ничего.

Но, кажется, он родился именно из этого удивительного отрезка, который довел парижан до белого каления и вынудил пытаться перебираться через среднюю линию, плевав на эстетику, как уж получится. А у Ашрафа Хакими получилось угодить в Леандро Троссара, от которого мяч отскочил Каю Хаверцу. Тот широким шагом помчался по левому флангу вперед. Сафонов, похоже, полагал, что мчится, чтобы отпасовать в центр, и поэтому слегка присел. А Хаверц от души пальнул в открывшееся из-за этого над голкипером пространство и попал, куда хотел, в ближнюю девятку, став третьим после Марио Манджукича и Криштиану Роналду в истории, кому удалось забить в решающих встречах Лиги чемпионов за два клуба. В 2021 году Хаверц, выступая за «Челси», угробил «Манчестер Сити».

Репортаж L’Equipe, отмечая это событие, наполнился строками, полными ужаса. В финалах Лиги чемпионов, пропустив первым, никто не добивался успеха с 2014 года, с той встречи, в которой «Реал» одолел «Атлетико».

А про «Арсенал» всем прекрасно известно, что 1:0 – его любимый счет. Никто в современном футболе не умеет беречь крохотное преимущество лучше него.

«Арсенал» доказывал верность этого страшного для неравнодушных к французскому гранду людей тезиса. Процент владения ПСЖ мячом все время держался в районе 75. Но в лондонскую штрафную парижане, если и протискивались, то с примерно таким же скрипом, с каким протискивается спешащий пассажир в вагон московского метров в час пик. Тут уже не до маневров. Разве что технарь-волшебник Хвича Кварацхелия однажды чуть не вывернулся для удара, но мяч у него с ноги снял зоркий и проворный Габриэл.

А «Арсенал» в этой обстановке чувствовал себя комфортно, как отдыхающий на морском пляже. Ну и что, что мяча нет, и надо все время караулить оппонентов? Нам и такая работа в удовольствие. Тем более, возможности куснуть непременно будут.

Один такой выпад «Арсенала» чуть не вылился в ЧП, которое могло лишить финал «российской составляющей». Матвей Сафонов, прерывая прострел Букайо Сака, очутился под ногой своего защитника Маркиньюша. Сафонов долго лежал на газоне, потом долго сидел на нем с приложенным к голове медиками компрессом. А на скамейке уже активно разминался превращенный Сафоновым из первого номера в дублера Люка Шевалье… Но нет, обошлось. Сафонов в себя пришел.

Однако мучения ПСЖ продолжались.

Настоящую остроту у ворот «Арсенала» ему удалось создать лишь перед перерывом, когда на левом фланге наконец завелся Нуну Мендеш. Его рывок в штрафную запалил в ней небольшой пожар, которым мог воспользоваться Фабиан Руис. Однако он отправил зависший в воздухе мяч головой выше перекладины.

Для львиной доли команд, столкнувшихся с таким «Арсеналом», расклад тянул бы на приговор. Но с ним тоже столкнулась особенная команда — чересчур опытная, чересчур одаренная, чтобы бесповоротно скиснуть и сгинуть в этих топях.

ПСЖ во втором тайме гнул свои линию, наседал, переваривая очередные провалы попыток все же как-нибудь вскрыть бетонную лондонскую обороны. И в конце концов вскрыл ее простенькой с виду «стеночкой», доставившей мяч Кварацхелии.

Кристиан Москера, осознав, что опоздал за ним, распластался в отчаянном подкате. Мяч он достал, но до этого зацепил ноги форварда. VAR, разумеется, не мог этого не заметить. Пенальти Усман Дембеле исполнил безупречно. А арбитр Даниэль Зиберт пощадил Москеру. Вполне ведь мог показать ему вторую желтую карточку.

Наставник «Арсенала» Микель Артета отреагировал на случившееся двумя заменами, убрав с поля и нарывающегося на удаление Москеру, и своего плеймейкера Мартина Эдегора. Он явно считал, что требуются не косметические, а радикальные корректировки.

А выход Виктор Дьокереша на передний край вкупе со стремлением «Арсенала» атаковать слегка энергичнее образовал лакуны в его средней линии. И для ПСЖ это был шикарный подарок. В такую щель проник стремительный Хвича Кварацхелия, совершивший точно такой же проход по левого флангу, который в первом тайме принес гол Каю Хаверцу. У Кварацхелии с голом не срослось из-за успевшего подобраться к нему вплотную и зацепить в итоге свернувший в стойку мяч Вильяма Салиба.

Игра пошла веселая, совсем не такая, как до этого. От ножа.

Парижский нож был немножко острее. Но свежий Брэдли Баркола, отправленный тренером Луисом Энрике добавлять темпа в концовке, повторив перед свистком об окончании основного времени маршрут Хаверца и Кварацхелии, промазал. Хотя вообще-то такой финал заслуживал овертайма.

ПСЖ проводил его без травмировавшегося лидера Усмана Дембеле, «Арсенал» — без измочаленных венгерской жарой Букайо Сака и Кая Хаверца, тоже футболистов важнейших. Парижане смотрелись в эти полчаса посильнее, но на флажке «Арсенал» не вырвал победу: Дьокереш расстреливал ворота с дюжины метров, а ПСЖ от беды уберег рикошет. Так что и без серии пенальти будапештскому финалу не суждено было обойтись.

Матвей Сафонов в завершающемся сезоне уже вытащил одну такую серию — в декабрьском финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», отразив в ней аж четыре одиннадцатиметровых. Не исключено, у игрока «Арсенала» Эберечи Эзе она тоже застряла в памяти. По крайней мере сложилось впечатление, что он перед своим ударом вместо гроссмейстерской паузы как-то нервно затанцевал — и послал мяч мимо стойки. Но лондонцев на плаву удержал их вратарь Давид Райа, выигравший поединок у Нуну Мендеша.

Равенство держалось до пятого лондонского удара.

До удара, который и эту перестрелку мог продлить до «овертайма». Но не продлил, поскольку Габриэл запустил мяч в небеса, может быть, как и Эзе, испугавшись стоящего в одиннадцати метрах от него российского гиганта с его длиннющими руками.

ПСЖ стал первым в этом десятилетии клубом, отстоявшим титул победителя Лиги чемпионов. Но у «Реала» после его второй подряд победы — в 2017 году — была ведь и третья, в 2018-м. Причин, почему бы парижанам не замахнуться на повторение его рекорда, в субботу было не разглядеть. С таким-то мастерством, с таким-то характером и с таким-то вратарем.

Алексей Доспехов