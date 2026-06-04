Склады Петербурга поставили рекорд ввода

Рынок качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области открыл 2026 год рекордным вводом площадей при одновременном охлаждении спроса. По данным NF Group, в первом квартале в эксплуатацию введено 163 тыс. кв. м объектов классов А и B — максимальный показатель для начала года за всю историю наблюдений в регионе. Тем не менее деловая активность на рынке в начале года была сдержанной: объем сделок по аренде и купле-продаже складских площадей сократился почти вдвое относительно аналогичного периода прошлого года: до 23 тыс. кв. м против 42 тыс. кв. м годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На структуру спроса в первом квартале оказали влияние транспортно-логистические компании и дистрибуторы. Первые обеспечили 61% от общего объема заключенных сделок, вторые — 39%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На структуру спроса в первом квартале оказали влияние транспортно-логистические компании и дистрибуторы. Первые обеспечили 61% от общего объема заключенных сделок, вторые — 39%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совокупный объем качественного складского предложения в регионе по итогам трех месяцев достиг 6,35 млн кв. м, прибавив 3% к показателю конца 2025 года и 13% к уровню первого квартала 2025 года. Из этого объема 4,62 млн кв. м составляют объекты класса А, 1,73 млн кв. м — класса B. Сегмент light industrial достиг 145 тыс. кв. м, что на 5% выше прошлогоднего значения за аналогичный период.

Основу нового предложения в первом квартале сформировали два крупных объекта. Введены вторая фаза складского комплекса «100К» площадью 68,1 тыс. кв. м и вторая фаза логистического центра Wildberries «Красный Бор» площадью 57,9 тыс. кв. м. В совокупности эти два объекта обеспечили свыше 76% квартального ввода. Введенный объем составил 39% от прогнозируемого на весь 2026 год показателя.

На структуру спроса в первом квартале оказали влияние транспортно-логистические компании и дистрибуторы. Первые обеспечили 61% от общего объема заключенных сделок, вторые — 39%. Все сделки квартала прошли в формате аренды в спекулятивных объектах; сделок купли-продажи зафиксировано не было.

Рост нового предложения при сниженной активности арендаторов закономерно отразился на уровне вакантности. Доля свободных площадей в регионе с учетом субаренды увеличилась до 3,6% против 1,8% на конец 2025 года. Прямая вакантность составила 2,4%, субарендное предложение — 1,2%. Совокупный объем площадей, доступных для аренды с возможностью въезда в первом квартале, достиг 231 тыс. кв. м: 155 тыс. кв. м приходилось на прямую аренду, 76 тыс. кв. м — на субарендное предложение.

Изменение баланса спроса и предложения повлекло за собой корректировку арендных ставок. Средневзвешенная запрашиваемая ставка на готовый сухой склад класса А опустилась до 10,7 тыс. рублей за квадратный метр в год без учета НДС и операционных расходов — это на 2% ниже уровня конца 2025 года. Диапазон операционных платежей составил 1700–2500 рублей за квадратный метр в год без НДС. Запрашиваемая цена продажи готового сухого склада класса А удержалась на отметке 90–100 тыс. рублей за квадратный метр без НДС, стоимость объекта класса А в формате built-to-suit — в диапазоне 75–85 тыс. рублей.

По прогнозу аналитиков NF Group, до конца 2026 года вакантность продолжит расти и с учетом субаренды может достичь 4,7%. Средневзвешенная ставка аренды на склады класса А способна снизиться до 10,5 тыс. рублей за квадратный метр в год. Годовой объем сделок прогнозируется в диапазоне 300–400 тыс. кв. м.

«До конца 2026 года рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вероятно, будет развиваться в условиях более сдержанного спроса и постепенного роста объема свободных площадей. При этом рост объема доступного предложения не означает резкого ухудшения рыночной ситуации: вакантность остается умеренной, однако у арендаторов появляется больше возможностей для выбора и переговоров»,— отметил Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.

Денис Кожин