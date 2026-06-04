Москва и Петербург в лидерах по удорожанию недвижимости

Москва и Санкт-Петербург второй год подряд вошли в десятку мирового рейтинга роста цен на элитную недвижимость PIRI 100.

К таким выводам пришли аналитики NF Group, изучившие данные ежегодного исследования The Wealth Report 2026 компании Knight Frank с учетом динамики цен в российских городах. Петербург опустился с первой на шестую строчку с приростом средневзвешенной цены квадратного метра на 13,2%, Москва — со второго на седьмое место с увеличением показателя на 12,6%.

Prime International Residential Index (PIRI) отслеживает динамику средневзвешенных цен на элитное жилье в 100 ключевых городах мира в национальной валюте. По итогам 2025 года средневзвешенная цена элитной недвижимости в Северной столице составила 898 тыс. рублей за квадратный метр, в Москве показатель достиг 2,2 млн рублей за квадратный метр.

Наибольший прирост цен зафиксирован в Токио (+58,5%), Дубае (+25,1%) и Маниле (+17,5%). Годом ранее эти города занимали седьмую, пятую и четвертую строчки соответственно. Также в топ-10 индекса вошли Сеул (+14,7%), Прага (+14,6%), Каймановы острова (+11%), Мехико и Бангалор (+9,4%).

Сочи по итогам 2025 года не вошел в рейтинг, расположившись на 102-м месте между Торонто (–7,8%) и Гуанчжоу (–12,2%). За год средневзвешенная цена элитного жилья в городе снизилась на 9%, до 1,9 млн рублей за квадратный метр. Корректировка носила технический характер и была связана с выходом значительного объема нового предложения по ценам ниже среднего уровня по классу, а также с изменением структуры экспозиции.

Как отметила партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова, смещение российских городов с лидирующих позиций выглядит закономерно после результатов 2024 года. «Рынок возвращается к более сбалансированной динамике после периода активного роста цен, рекордного количества сделок и устойчивого спроса со стороны платежеспособной аудитории. При этом элитный сегмент традиционно демонстрирует высокую адаптивность как к быстро меняющимся внешним экономическим условиям, так и к растущим требованиям клиентов, сохраняя инвестиционную привлекательность»,— сказала она.

Таисия Умарова