Финансисты подбирают «ключ»

Снижение ключевой ставки приведет к сокращению процентной маржи, но зато оживит кредитование. Так что по итогам года банки надеются заработать сопоставимую с 2025 годом прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу этого года ключевая ставка может снизиться примерно до 12%. Как следствие, ожидается оживление кредитования, которое было под давлением высоких ставок в 2025 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ К концу этого года ключевая ставка может снизиться примерно до 12%. Как следствие, ожидается оживление кредитования, которое было под давлением высоких ставок в 2025 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В условиях более низких ставок банкам придется перестраивать свои бизнес-модели, однако в целом смягчение денежно-кредитной политики положительно отразится на бизнесе. Спрос на кредиты будет постепенно восстанавливаться, улучшится инвестиционный климат: компании будут готовы за счет заемных средств обновлять устаревшие основные средства, вкладываться и вносить инновационные изменения в производственные технологические процессы, масштабировать бизнес, говорит отраслевой эксперт Ольга Горюкова.

По прогнозу «Эксперт РА», к концу года ключевая ставка может снизиться примерно до 12%. Как следствие, ожидается оживление кредитования, которое было под давлением высоких ставок в 2025-году, говорит директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она считает, что в корпоративном кредитовании, которое в основном происходит под плавающие ставки, возможно более быстрое восстановление активности, чем в рознице.

Рынок корпоративного кредитования в Петербурге уже демонстрирует рост. По данным ЦБ РФ, в январе — марте 2026 года банки выдали городским предприятиям кредитов на 1,412 трлн рублей, что на 5% выше выдач за тот же период 2025 года. Кредитный портфель петербургских компаний (включая малые) на начало апреля 2026 года составил 6,479 трлн рублей.

Ключевой фактор

Андрей Морозов, председатель правления «Своего Банка», считает снижение ставки рефинансирования ключевым фактором, определяющим развитие банковского бизнеса в 2026 году. «Мы ожидаем дальнейшего плавного снижения ставки вплоть до 12–13% к концу года (с учетом небольшого ужесточения прогноза на предыдущем заседании). Снижение стоимости фондирования позволяет заемщикам активнее рефинансировать старые дорогие кредиты, в частности, ипотечные займы, оформленные в 2024–2025 годах по крайне высоким ставкам. Мы уже наблюдаем такой спрос на рынке»,— комментирует он.

Ольга Горюкова также отмечает, что снижение «ключа» — позитивный фактор для банков, в основе бизнес-моделей которых ипотечное кредитование физлиц. При росте ключевой ставки многие из таких банков столкнулись с проблемой процентного риска и фиксации убытков из-за отрицательной процентной маржи: ставки по вкладам пересматривались под рост ключевой ставки, но вносить изменения в ранее заключенные договоры ипотеки с условием фиксированной процентной ставки невозможно, в результате ставка по новым вкладам — от 15% годовых, а ставки по ипотечным договорам — до 12% годовых.

Объем ипотечной задолженности жителей Петербурга за январь — март 2026 года вырос на 2%, до 1,25 трлн рублей, а жителей Ленобласти — на 2,3%, до 363,9 млрд рублей, приводит данные аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, ссылаясь на данные ЦБ. Банк России прогнозирует рост задолженности населения страны в этом году на 6–10%. Скорее всего, эти цифры окажутся верными и для Петербурга и области, думает он.

Что касается розничного кредитования в целом, то взрывного роста здесь не ожидается, поскольку для банков продолжают действовать макропруденциальные и другие ограничения, считает Екатерина Щурихина. Однако, по ее мнению, накопленный в период высоких процентных ставок спрос как в сегменте необеспеченных потребительских ссуд, так и ипотеки будет постепенно реализовываться на фоне смягчения ДКП, что приведет к умеренной положительной динамике в этих сегментах.

Заемщики МСБ, по словам госпожи Щурихиной, будут проявлять сдержанный аппетит к получению новых ссуд, что связано как с ограниченным объемом господдержки и усилением налогового давления, так и с сохранением банками высоких требований к андеррайтингу данной категории клиентов.

Маржа пострадает

По мере снижения ключевой ставки произойдет закономерное снижение чистой процентной маржи, однако большинство экспертов считает, что оно не будет критичным. В условиях сжатия спреда процентных ставок банки будут стараться активнее развивать комиссионные направления, чтобы поддержать доходность бизнеса, комментирует госпожа Щурихина.

Снижение чистой процентной маржи произойдет не сразу, полагает госпожа Горюкова. Она объясняет, что обычно при снижении ключевой ставки банки одновременно снижают ставки по вкладам, но не спешат со снижением ставок по кредитам — в договорах с физическими лицами, как правило, ставки фиксированные, то есть они останутся неизменными на протяжении всего срока действия договора. А по кредитам бизнесу условия могут меняться только при плавающих ставках.

Кроме того, продолжает госпожа Горюкова, многие банки реализуют бизнес-модель, где превалируют непроцентные доходы (доходы от РКО, эквайринга, комиссии за брокерское обслуживание, выпуск банковских гарантий, предоставление поручительств и др. комиссионные непроцентные доходы). Способность банков генерировать прибыль сохраняется за счет диверсификации источников получаемых доходов в результате ведения банковских операций и предоставления банковских услуг, поясняет эксперт.

«Внутри сектора риски снижения доходности будут распределены неравномерно: крупные банки с существенным объемом корпоративных портфелей сильнее ощутят давление резервов, в то время как небольшие игроки столкнутся с быстрым и существенным снижением процентных доходов от размещения свободной ликвидности, которые в 2025-м существенно увеличились при высоком "ключе"»,— говорит Екатерина Щурихина.

Максим Соболев, директор департамента сети «Реалист Банк» отмечает, что банки готовы к последствиям снижения «ключа». «В текущей ситуации снижение ставки на 0,5 п. п. не приведет к значимому изменению спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса, а также не окажет существенного влияния на уровень маржинальности кредитования. Мы ожидали постепенного смягчения денежно?кредитной политики в 2026 году и заранее адаптировали условия кредитования»,— говорит он.

Андрей Морозов ожидает, что в 2026 году чистая маржа стабилизируется на уровне прошлого года или покажет незначительное снижение, но вместе с тем рост кредитной активности и постепенное уменьшение отчислений в резервы позволят сектору в целом заработать сопоставимую с 2025 годом прибыль в районе 3,5 трлн рублей, а возможно, к концу года даже приблизиться к рекордным показателям.

Наибольший импульс от смягчения ДКУ, по словам господина Морозова, получит корпоративное кредитование (+15–20%), а розничный сегмент кредитования будет восстанавливаться более сдержанно (+5–10%). При этом потребительское кредитование пока не покажет выраженной динамики, так как рост здесь продолжат сдерживать ограничения регулятора.

Выиграют сильнейшие

В Россельхозбанке, напротив, считают, что снижение ключевой ставки в 2026 году станет для банков классическим тестом на прочность: эффект будет разнонаправленным в зависимости от размера и бизнес-модели. Крупные банки выиграют от роста объемов кредитования. Диверсифицированные доходы (комиссии, инвестиции, экосистемы) позволят компенсировать падение процентной маржи. В результате топ-10 банков страны заработают 75–76% всей прибыли сектора.

«Малые и средние банки столкнутся с риском убытков из-за сжатия процентной маржи. Их традиционная модель строилась на размещении свободной ликвидности в ЦБ под высокий процент. Сейчас этот канал дохода закрывается, а для активного кредитования не хватает ресурсов и клиентов высокого качества. В феврале 2026 года 60% таких банков показали снижение прибыли или убыток»,— комментируют в пресс-службе петербургского филиала банка.

Россельхозбанк собирается увеличивать доходы за счет развития небанковских сервисов и экосистем, а также успешных венчурных проектов. Цифровизация бизнеса, уход от классического «кредитно-депозитного» бизнеса к платформенным экосистемам и технологическим партнерам позволят компенсировать потери от сжатия маржи, уверены в банке.

Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка, считает, что одним из ключевых драйверов развития могут стать сервисы с использованием искусственного интеллекта. Стратегия «Сбера» в этой сфере строится на двух ключевых направлениях: на создании безопасной среды для новой цифровой экономики и внедрении генеративного ИИ в промышленность.

Оба трека демонстрируют эффективность. Так, оборот платформы «Получите — Распишитесь», которая стала первой в России интеграцией смарт-контракта на базе номинального счета для безопасных расчетов с самозанятыми, уже составляет 1,6 млрд рублей. А потенциал этого рынка оценивается в 85 млрд рублей, указывает банкир.

Для компаний в начале марта «Сбер» представил корпоративную платформу «ГигаЧат Бизнес», где они могут создавать персонализированных ИИ-агентов и сокращать время сотрудников на рутинные задачи до 70%.

Цифровизация также помогает банкам поддерживать качество кредитных портфелей, добавляет господин Морозов. «Несмотря на улучшение общеэкономической конъюнктуры, стоимость риска сейчас выше исторических значений. Для борьбы с этими рисками кредитные организации делают ставку на цифровизацию и трансформацию банковской инфраструктуры. Внедрение новых требований ЦБ по управлению рисками стимулирует ускоренный переход на no-code-платформы и гибкие IT-решения, что позволяет быстрее адаптировать скоринговые модели и кредитные конвейеры под новые условия»,— делится он.

Виктория Алейникова