В состоянии постоянного адаптивного стресса

Сектор малого и среднего бизнеса в Петербурге и Ленобласти демонстрирует рост числа зарегистрированных игроков, но их финансовые результаты падают. Реестр субъектов МСП в Петербурге перевалил за 396 тыс. В то же время падение оборотов в денежном выражении за первые месяцы года достигло почти 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 58% малых и средних компаний отказываются от участия в госпрограммах по поддержке из-за сложности процедур, 57% получателей субсидий сталкиваются с высокими издержками администрирования, 39% указывают на непрозрачность критериев отбора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ 58% малых и средних компаний отказываются от участия в госпрограммах по поддержке из-за сложности процедур, 57% получателей субсидий сталкиваются с высокими издержками администрирования, 39% указывают на непрозрачность критериев отбора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) в Петербурге и Ленобласти вошел в год с ростом числа зарегистрированных игроков, но на очень жестком финансовом фоне. В марте 2026 года в России было уже более 6,9 млн субъектов МСП, а прирост с начала года превысил 240 тыс. В Петербурге на ту же дату в реестре было 396 356 субъектов против 391 982 в начале января, то есть примерно +1,1% за два месяца, причем рост шел прежде всего за счет ИП. В Ленинградской области губернаторский отчет фиксирует рост числа МСП на 5,24% за 2025 год.

«Одновременно финансовая среда ухудшилась: в Петербурге в январе 2026 года финансовые результаты организаций снизились на 24,3%, до 172,7 млрд рублей, в Ленобласти на 23,4%, до 31,2 млрд рублей. На этом фоне даже снижение ключевой ставки Банком России до 14,5% 24 апреля 2026 года не снимает главной проблемы: деньги для оборота и инвестиций по-прежнему дорогие. По количеству МСП сектор выглядит устойчиво, но по качеству денежного потока и маржинальности, речь все же идет о выживании бизнеса и его адаптацию, а не о качественном развитии»,— говорит Ольга Квашенкина, гендиректор SNDGLOBAL.

Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино», с коллегой согласен: «В первом квартале 2026 года зарегистрирован прирост числа МСП, но обороты МСП упали, а число ликвидаций выросло. Это и есть "парадокс роста". Компаний больше, но они меньше зарабатывают. За шесть лет валовая добавленная стоимость МСП выросла на 80%. Это самая динамичная часть экономики». Он уверен, что МСП не социальная программа, а опора региональной экономики. Без здоровых средних компаний в регионах не работает ни жилье, ни ритейл, ни услуги. «Поддержка МСП должна идти через снижение стоимости капитала, а не только через гранты»,— считает господин Жабин.

Неподъемная ставка

Банк России в феврале и марте 2026 года держал ставку на уровнях 15,5 и 15%, а затем снизил до 14,5%, но для МСП это все еще высокая ставка, особенно для оборотного кредита, где чувствительность к ставке максимальна.

Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group, напоминает, что ключевая ставка Центробанка едва ли не половину 2025 года держалась на уровне 21%. «Даже после ее снижения кредит для МСП остается недоступным по цене: программа льготного кредитования "1764" субсидирует ставку лишь до уровня "ключевая минус 2,5–3,5 п. п.", что при ставке ЦБ 14,5% все равно означает 11–12% годовых для заемщика. Именно высокая ставка убила два ключевых инструмента поддержки МСП: возвратное финансирование потеряло 71% получателей за четыре года, гарантийный механизм — почти половину объема»,— говорит он.

«Корпорация МСП» называет в 2026 году среди ключевых ограничений инфляцию, дефицит кадров и высокую стоимость кредитов.

«Официальная доля МСП в ВВП за первый квартал 2026 года в открытых публичных релизах еще не названа. Корректная опорная точка, на которую сейчас можно ссылаться,— 21,7% по итогам 2023 года, что соответствовало более 34,5 трлн рублей вклада сектора в экономику. Это сообщили Минэкономразвития и Росстат публично в 2025 году. Заметно подрасти доля МСП сможет только в том случае, если сектор будет увеличивать реальную добавленную стоимость быстрее всей экономики»,— считает госпожа Квашенкина.

По Санкт-Петербургу доля МСП в ВРП была 29,9% в 2019 году, 28,7% в 2020-м, 20,5% в 2021-м, 20,2% в 2022-м, 26,2% в 2023-м и 25,3% в 2024-м. Иными словами, Петербург за пять лет потерял часть доли, но после провала 2021–2022 годов заметно отыграл позиции. Для Ленинградской области картина другая: 18,5% в 2019 году, 18,4% в 2020-м, 20,0% в 2021-м, 21,5% в 2022-м, 22,2% в 2023-м и 19,6% в 2024-м.

«То есть Ленобласть в 2024 году откатилась от локального пика 2022–2023 годов, но по пятилетнему горизонту все же немного выше исходной базы»,— отмечает эксперт из SNDGLOBAL. По ее оценкам, Петербург остается более «МСП-насыщенной» экономикой по доле в валовой добавленной стоимости, а Ленобласть более волатильной: ее доля сильнее зависит от промышленного цикла, логистики и крупных инвестиционных проектов.

Негативные факторы

Господин Родионов отмечает, что МРОТ в 2026 году вырос до 27 093 рублей (+20,7% к 2025 году), что автоматически увеличивает расходы МСП на фонд оплаты труда. Затем Минфин дифференцировал страховые взносы: большинство предприятий МСП теряет льготный тариф 15% и переходит на стандартные 30%. «Для малого бизнеса с небольшим штатом это сопоставимо с введением нового налога»,— поясняет он.

Давит на малый бизнес и дефицит кадров. «Петербург — один из самых жестких рынков труда страны. Безработица в городе держится ниже 2%, а конкуренция за квалифицированный персонал с крупными промышленными предприятиями и IT-компаниями делает наем для МСП финансово невыгодным. Предложить зарплату уровня оборонных заводов или технологического гиганта большинство малых компаний не может»,— говорит эксперт.

Мешают развиваться сектору и административные барьеры при получении господдержки. По данным Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, 58% малых и средних компаний отказываются от участия в госпрограммах из-за сложности процедур, 57% получателей субсидий сталкиваются с высокими издержками администрирования, 39% указывают на непрозрачность критериев отбора. «Это не теоретические барьеры — наше исследование господдержки малого и среднего бизнеса в первом квартале 2026 года, по данным ФНС, зафиксировало, что в первом квартале 2026 число получателей грантов и субсидий упало на 53% относительно аналогичного периода прошлого года. Деньги есть, система есть — но до бизнеса она доходит все хуже»,— констатирует господин Родионов.

Инструменты поддержки

Сегодня существует несколько инструментов по поддержке МСП. Национальная гарантийная система (НГС) — крупнейший механизм по объему. Как говорит господин Родионов, в первом квартале 2026 малый и средний бизнес привлек с инструментами НГС 171,6 млрд рублей, из которых более 70% пришлось на компании отраслей экономики предложения.

Лидерами по использованию стали IT и связь (рост на 89%, до 7,2 млрд), туризм (+39%, до 4,2 млрд), обрабатывающая промышленность (+32%, до 37,1 млрд). Санкт-Петербург — второй регион страны по объему привлеченного финансирования через НГС: 14 млрд рублей в первом квартале 2026 (против 44,5 млрд у Москвы и 7,1 млрд у Московской области), приводит данные господин Родионов.

Вторым инструментом поддержки МСП являются зонтичные поручительства «Корпорации МСП». Число получателей помощи выросло на 88%, до 6297, поддержанный объем финансирования составил 48,8 млрд рублей. «Рост охвата при снижении среднего размера поручительства вдвое (с 14,6 до 7,7 млн рублей) — инструмент становится доступнее, но финансирует меньшие по масштабу проекты»,— говорит господин Родионов.

Он обращает внимание, что общий объем привлеченного через НГС финансирования в первом квартале 2026 года вырос (+11% по зонтичным поручительствам). Но число компаний, получающих прямые гранты и субсидии, рухнуло на 53%.

При этом эксперт отмечает, что Ленинградская область опережает Санкт-Петербург по доступности господдержки для предприятий малого бизнеса. «Область в первом квартале 2026 имеет в 4,7 раза больше получателей поддержки (6497 против 1368) при населении в 2,8 раза меньше. Система, ориентированная на массовую поддержку ИП с небольшими суммами, оказывается более устойчивой, чем система, делающая ставку на концентрацию ресурсов у меньшего числа крупных получателей»,— указывает господин Родионов.

«Рост МРОТ (+21%), дифференциация страховых взносов, рост налога на прибыль для IT (с 0% до 5%) — все это происходит одновременно. Малому бизнесу нужно срочно искать инструменты адаптации нагрузки. Возвратное финансирование, инвестиции в капитал демонстрируют устойчивую деградацию. В первом квартале 2026 инвестиции в капитал МСП дали ноль получателей по всей России. Ни один новый инструмент, сопоставимый по масштабу с выбывающими, в 2025–2026 годах не запущен»,— рассуждает господин Родионов.

Он напоминает, что в первом квартале текущего года количество малых и средних компаний, получивших субсидии, гранты, налоговые льготы в Петербурге составило 1368 — это на 27,3% меньше к уровню первого квартала 2025-го. Для сравнения, по России в целом за тот же период зафиксировано снижение на 6,3%. Таким образом, динамика Петербурга в первом квартале 2026 года значительно отклоняется от общероссийской.

По расчетам консалтингового агентства Rodionoff Group, объем поддержки снизился примерно пропорционально охвату. При этом средний размер гранта на юридическое лицо практически не изменился, в отличие от общероссийского тренда, где средний грант организации в первом квартале 2026 года вырос до 4,9 млн рублей против 4,25 млн в 2025 году.

Высокие показатели первых трех месяцев прошлого года были во многом обусловлены активизацией образовательного направления и краткосрочных консультационных программ. Корректировка этих программ в 2026 году — вероятный фактор изменения динамики, полагают в Rodionoff Group.

Сезонные колебания

В Санкт-Петербурге первый квартал традиционно более слабый по сравнению со вторым и третьим. Это связано с сезонными колебаниями. Согласно оценке Rodionoff Group, итоговый показатель 2026 года может составить 5800–6200 бизнесов — получателей господдержки. По сравнению с результатами 2025 года может произойти снижение на 8–10%.

В Ленобласти наблюдается устойчивый рост охвата господдержки малого и среднего бизнеса с января по март в течение последних трех лет. При этом в первом квартале 2026 года охват по Северо-Западному федеральному округу в целом снизился на 4,5%. По расчетам аналитиков Rodionoff Group, при сохранении существующей динамики объем господдержки для предпринимателей Ленинградской области может составить около 5,1 млрд рублей (+30% год к году).

Среди получателей помощи от государства устойчивой остается высокая доля индивидуальных предпринимателей (69,5%). По итогам первого квартала сигналов о структурных изменениях нет.

«Позитивная динамика Ленинградской области связана прежде всего с региональной инфраструктурной поддержкой. Она ориентирована на широкий охват предпринимателей с помощью инструментов с относительно невысоким порогом входа: микрозаймов, социального контракта, образовательных программ и других. Благодаря этому растет вовлеченность индивидуальных предпринимателей независимо от конъюнктуры федеральных грантовых программ»,— комментирует Иван Родионов.

Не сразу заметно

Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП, говорит: «Малый и средний бизнес в Петербурге и Ленобласти в 2026 году находится в состоянии постоянного адаптационного стресса, который по официальным показателям не сразу заметен». Формально, полагает эксперт, картина выглядит достаточно благополучной и даже обнадеживающей. Вклад МСП в валовой региональный продукт превышает 20%. В целом по России его доля в ВВП достигла примерно 22%.

«Это рекордный рост за последние годы. Есть данные, что в Петербурге малый и средний бизнес в первом квартале привлек более 1,65 млрд рублей кредитов под поручительство города. При этом средний размер кредита превысил 17 млн рублей. Власти также отмечают рост числа рабочих мест и увеличение регистраций индивидуальных предпринимателей прежде всего. Но если посмотреть глубже, цифры начинают противоречить друг другу. С одной стороны, по данным Росстата, фиксируется рост занятости в секторе МСП. С другой — несмотря на программы поручительств и льготной поддержки, общий объем выданных кредитов год к году снизился на 15%. По оценкам региональных бизнес-объединений, прибыльной остается примерно четверть предприятий малого и среднего бизнеса в Петербурге»,— рассуждает господин Павлов.

Это означает, считает ректор, что большинство компаний работает либо на грани безубыточности, либо в убыток. В целом важно понимать, что фискальная реформа только усилила существующие проблемы и увеличила разрыв между официальной, благополучной картиной и реальным положением дел, считает ректор. «Рост НДС, резкое снижение порога дохода для сохранения освобождения от него, а также ужесточение лимитов фактически вынуждают многие компании искусственно сдерживать рост, искать неформальные способы не выходить за установленные рамки. Компании стараются не превышать установленные пороги, потому что при их превышении фактически зарабатывают меньше. Альтернатива — уход в "серую" зону. Поэтому на уровне официальной статистики все выглядит позитивно. Растет число регистраций МСП, увеличивается их вклад в экономику. Формально этот рост действительно есть, но важно учитывать, что другие сектора экономики просели сильнее, что тоже влияет на малое и среднее предпринимательство»,— подчеркивает господин Павлов.

Кроме того, компаниям пришлось адаптироваться на уровне управленческих решений. Например, это стратегии дробления бизнеса, заморозка инвестиций, отказ от найма, переход к гиг-формату и работе с самозанятыми. «На практике получается, что число бизнесов может расти, но их масштаб сокращается. С одной стороны, декларируются поддержка предпринимательства и ставка на малый и средний бизнес, с другой — компании вынуждены постоянно проходить стресс-тест на выносливость. Бизнес сталкивается с новыми нагрузками и ограничениями. Это и последствия налоговых изменений, и фактические ограничения на рекламную деятельность через сужение доступных площадок. В результате ни в Петербурге, ни в России в целом не происходит накопления предпринимательского потенциала. Бизнес не успевает расти и укрепляться»,— заключает ректор ИМИСП.

Кирилл Орлов