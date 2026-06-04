Как меняется отношение к Пушкинскому району

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Город-спутник «Южный» Фото: ООО «Город-спутник «Южный»

Еще пять лет назад доля Пушкинского района в общем объеме продаж квартир в новостройках Петербурга занимала менее 1%. В силу сокращения свободных участков земли под застройку в районах, где есть станции метро, застройщики стали постепенно выходить в южную часть города. Обычно в начале освоения территории у нее должен быть некий центр притяжения, который привлечет людей в новую локацию. Это может быть станция метро или завод, предлагающий возможность трудоустройства. Для нас таким драйвером стал ИТМО Хайпарк.

Сегодня Пушкинский район активно развивается, и в сознании людей это уже не какая-то дальняя окраина города. Более того, для клиентов из регионов, даже из Ленинградской области, это прекрасный вариант для переезда туда, где все есть необходимое для жизни: социальная инфраструктура, магазины, торгово-развлекательные комплексы. Я думаю, еще три-четыре года — и Пушкинский район станет сравним с Петродворцовым, где купить жилье достаточно дорого. Квартиры будут недешевыми не потому, что там строят дома только бизнес-класса, а потому что будет спрос. Спрос всегда повышает цену.

Говоря о портрете покупателя в городе-спутник Южный, стоит отметить, что среди клиентов большую долю занимают жители самого Пушкина. Также немало покупателей из ближайших районов Ленинградской области, например Лужского. И тут нужно понимать, что эти люди привыкли жить в малоэтажных домах советской застройки. Им уже тесно в своих старых квартирах, но они не хотят жить в студиях. Они не хотят переезжать в перенаселенные кварталы. Я имею в виду не высотность (в Пушкинском районе не так много высоток), а дома по 1000–1500 квартир даже при небольшой этажности. Поэтому покупатели ищут более или менее понятный для себя продукт: чтобы в доме было примерно 100 квартир, а на этаже — три-четыре соседа. И чтобы планировка квартиры была примерно такой же, как в их старом жилье, но на 10–20 м побольше. Это стандартный запрос клиентов в нашем проекте, и в этом плане он довольно сильно выигрывает.

Второй важный для клиента фактор — все-таки цена, если речь идет о переезде из области. В первой очереди строительства мы осознанно продаем улучшенный комфорт-класс по цене понятного масс-маркета. Конечно, так будет не всегда. Когда в августе текущего года мы запустим продажи второй очереди, цена будет максимально приближена к средней по локации. Средняя цена квадратного метра в жилом массиве Шушар немного ниже, чем в Южном: 187 тыс. рублей за «квадрат» против 195 тыс. в городе-спутнике. Но у нас квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, а там — нет. В соседнем Московском районе цена начинается уже от 320 тыс. рублей.

Что касается транспортной доступности, то уже сейчас в Южном есть автобусный маршрут от железнодорожной станции Лесное до Пушкина. У компании есть договоренность с администрацией Пушкинского района, что, когда будет сдана первая очередь жилья в Южном, количество транспортных средств на этом маршруте будет увеличено и, соответственно, ходить автобусы будут чаще.

Аналогичная договоренность существует и с РЖД: как только вводится первый жилой этап, на линии из Гатчины в сторону города будет введено тактовое движение. Хорошей новостью является то, что Северо-Западная пригородная пассажирская компания не стала дожидаться назначенного срока и уже запустила тактовое движение через станцию Лесное.

Хотела бы сделать акцент на том, что город-спутник Южный — это по-настоящему масштабный проект. По площади он больше, чем Петергоф и Стрельна вместе взятые. И этого не нужно бояться, потому что это не та стройка, которая идет одновременно на всей территории со всеми вытекающими из этого неудобствами для жителей. Наша стройка четко рассчитана по годам. Каждая следующая очередь у нас выходит с паузой ровно в год. Вы спросите, почему именно год? Потому что 12 месяцев достаточно, чтобы залить монолит и убрать башенные краны. А это очень важно для комфорта уже живущих в районе людей.

Марина Потепкина, директор по продажам проекта «Город-спутник Южный»