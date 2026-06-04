Город-спутник Южный собрал преимущества

Сегодня освоение территории города-спутника Южный во многом определяет развитие южной части Петербурга. От многолетней подготовки масштабный проект застройки территории площадью 2 тыс. га в Пушкинском районе перешел в активную фазу: в мае 2025 года началось строительство первой очереди проекта. В данный момент на объекте завершены монолитные работы корпусов на 1000 квартир и ведется строительство детского сада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генеральный директор ООО «Город спутник "Южный"» Сергей Хромов Фото: ООО «Город-спутник «Южный» Реализация проекта «Город-спутник Южный» предполагает создание полноценной городской среды, объединяющей функции проживания, трудоустройства и образования Фото: ООО «Город-спутник «Южный» Следующая фотография 1 / 2 Генеральный директор ООО «Город спутник "Южный"» Сергей Хромов Фото: ООО «Город-спутник «Южный» Реализация проекта «Город-спутник Южный» предполагает создание полноценной городской среды, объединяющей функции проживания, трудоустройства и образования Фото: ООО «Город-спутник «Южный»

По данным «Циана», в среднем в городе-спутнике Южный продается около 53 квартир в месяц, что свидетельствует о стабильном интересе к проекту. Подтверждением рыночной устойчивости проекта и хороших темпов реализации первой очереди Южного стало и то, что дочерняя компания «Сбера» «Сбербанк Инвестиции» увеличила свою долю в ООО «ЗаСтрой» — застройщике проекта — с 20 до 30%. Сейчас партнер проекта готов приступить к проектному финансированию всей первой очереди.

Концепция освоения территории и связанные с этим перспективы развития инфраструктуры, транспортной системы сформировали инвестиционный спрос в локации Киевского шоссе и соседних территорий Пушкинского района, и сюда потянулись крупнейшие застройщики жилья.

Транспортная доступность

Одним из приоритетов нового города заявляется удобное транспортное сообщение. Ближайшая железнодорожная станция Лесное находится в пределах пешей доступности от первого жилого квартала. Время в пути от станции до Балтийского вокзала на электричке составляет около 30 минут. Автомобилисты пользуются съездами на Киевское шоссе и быстрым выездом на КАД, занимающим 12 минут.

Власти Санкт-Петербурга поэтапно решают вопрос формирования нового транспортного каркаса южных районов. Строится Южная широтная магистраль. Запланировано строительство новой скоростной трамвайной линии, которая соединит станцию метро «Шушары», город-спутник Южный и инновационный кампус ИТМО Хайпарк. Соответствующее соглашение между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом и генеральным директором АО «Группа компаний „Нацпроектстрой"» Алексеем Крапивиным было подписано в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Размер инвестиций в проект составит 132 млрд рублей.

Трамвайный маршрут пройдет от станции метро «Шушары» вдоль Софийской до Пролетарской улицы в Колпино, вдоль Южной широтной магистрали до ТПУ «19-й км» железной дороги Гатчинского направления и города-спутника Южный, вдоль Волхонского шоссе. Планируется, что новая трамвайная линия улучшит транспортную доступность с центром агломерации для жителей Колпинского и Пушкинского районов, в том числе и для будущих жителей города-спутника Южный, магистрантов и аспирантов ИТМО Хайпарка, а также резидентов технологической долины. В Генплане Санкт-Петербурга в Южном также заложена станция метро.

«Наш проект подразумевает постоянное взаимодействие с правительством Санкт-Петербурга, экспертным сообществом по концепции развития территории, ее содержательному наполнению, инженерной подготовке. На корпоративном уровне это называется стратегией развития территории. Иными словами, мы создаем экономически выверенную модель с пониманием того, что будет с проектом, на долгий горизонт планирования»,— отмечает генеральный директор ООО «Город-спутник "Южный"» Сергей Хромов.

Город в городе

Реализация проекта «Город-спутник Южный» предполагает создание полноценной городской среды, объединяющей функции проживания, трудоустройства и образования. Жилая инфраструктура будет дополнена коммерческими и сервисными объектами: магазинами, кафе, кладовыми и благоустроенными дворами без автомобилей.

Первые жилые дома будут сданы уже в 2027 году. Первый этап строительства рассчитан на 240 тыс. кв. м жилья. В этой очереди «Южного» из десяти домов высотой 6–9 этажей 41,1 тыс. кв. м отведено под жилье, 5,2 тыс. кв. м — под коммерческие помещения, 390 кв. м — под кабинет врача общей практики.

Уже на начальных этапах реализации проекта началось строительство детского сада на 160 мест, монолитные работы выполнены на 20%. Кроме встроенного кабинета врача общей практики в квартале предусмотрен клуб для внеклассных занятий школьников. Суммарно в первом квартале будет проживать около 8 тыс. человек. На втором этапе будет построена школа с бассейном, поликлиника и еще два детских сада.

Банковский сервис

Ключевым партнером проекта выступает Сбербанк. На полях ПМЭФ-2025 Сбербанк и ООО «Город-спутник "Южный"» заключили соглашение о развитии стратегического партнерства. Основная цель сотрудничества — цифровая трансформация бизнес-процессов компании с использованием инструментов «Сбера». Партнеры будут совместно работать над IT-решениями для оптимизации процессов и формирования единой платформы управления. В рамках сотрудничества предусмотрены привлечение финансирования для реализации проектов компании и внедрение современных технологий обслуживания.

По словам Дмитрия Суховерхова, председателя Северо-Западного банка Сбербанка, стороны проявляют общую готовность к цифровой трансформации. Банк-партнер сосредоточится на внедрении современных финансовых технологий, автоматизации процессов и создании цифровых решений для комфортного проживания, которые повысят стандарты качества городской среды.

Сергей Хромов объясняет, что внедрение этих решений позволит использовать самые актуальные технологии для обеспечения комфорта и безопасности жителей города-спутника Южный. Например, это позволит будущим резидентам оформлять ипотеку, оплачивать услуги и даже инвестировать в коммерческую недвижимость, не покидая района. Обычно такой сервис присущ престижным кварталам Санкт-Петербурга с объектами недвижимости высокого класса.

Магнит инноваций

Одним из градоразвивающих элементов Южного стал инновационный центр ИТМО Хайпарк — научно-образовательный кластер, объединяющий учебный кампус, исследовательские лаборатории и высокотехнологичные предприятия. Реализация проекта осуществляется в партнерстве с Университетом ИТМО и при поддержке правительства РФ. Ожидается, что общий объем создаваемых рабочих мест в районе достигнет 40 тыс., из которых 12 тыс. будут сформированы непосредственно на территории ИТМО Хайпарка. Кластер станет центром притяжения для студентов, ученых, IT-специалистов и инженеров со всей страны.

Здесь строится новый кампус Университета ИТМО, исследовательские центры площадью 30 тыс. кв. м оснастят лабораториями, каждая из которых будет специализироваться на определенной области (информационные технологии, фотоника, квантовые технологии).

Проектом второй очереди также предусмотрено строительство спортивного комплекса площадью 18 тыс. кв. м, который будет доступен не только студентам, но и всем жителям города-спутника Южный.

Работа у дома

Наличие развитой инфраструктуры на территории города-спутника открывает для будущих жителей перспективы построения карьеры в непосредственной близости от места проживания. Для Санкт-Петербурга проект означает перераспределение экономической активности из центральных районов, формирование мощной южной агломерации и обеспечение устойчивого экономического роста.

Что касается других мест приложения рабочей силы в Пушкинском районе, то здесь находится один из самых современных конгрессно-выставочных комплексов в мире — КВЦ «Экспофорум», который в последние годы становится главной событийной площадкой страны. Еще одним немаловажным преимуществом является близость к аэропорту Пулково, вокруг которого сформирован деловой район. Возможность работать недалеко от дома — важное преимущество для жителей.

Инвестиционная привлекательность

Квартиры в Южном стоят сегодня от 4,9 млн рублей. За год они подорожали на 20%, и в будущем стоимость квартир здесь вырастет в разы. Все жилье сдается с полной чистовой отделкой, что избавляет новоселов от долгих ремонтов и дает возможность заселиться сразу. У квартир современные планировки с просторными кухнями-гостиными, террасами, балконами и лоджиями, а также кладовыми для хранения. Внутриквартальные пространства — без машин, с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

На первых этажах жилых домов предусмотрены коммерческие помещения: от магазинов и кафе до аптек и сервисных центров. В проект первой очереди уже включены детский сад и центр дополнительного образования для детей и взрослых, в следующих очередях появятся школа, еще три дошкольных учебных заведений, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Покупатели Южного

Анализ сегодняшнего спроса в городе-спутнике показывает, что район выбирают как местные жители, так и иногородние. Покупателям предлагается несколько инструментов покупки, включая различные варианты рассрочек, льготную ипотеку. Молодые семьи пользуются семейной ипотекой, инвесторы выбирают студии и однокомнатные квартиры под сдачу.

Драйвером комплексного развития территорий в настоящее время выступает молодая аудитория покупателей, проявляющая повышенный интерес к качественному жилью в среде с развитой инфраструктурой. Для молодых семей критически важна инфраструктура в шаговой доступности: поликлиники, детские сады, школы. В городе-спутнике Южный этот тренд особенно заметен: более половины покупателей в районе — это семьи в возрасте до 40 лет. Согласно данным совместного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМ, проведенного в конце прошлого года, для молодого поколения приоритетом становится приобретение жилья в проектах, обеспечивающих интеграцию образовательных, рабочих и социальных функций. Южный демонстрирует флагманский пример такого подхода.

Бизнесу и инвесторам интересны вложения как в квартиры, так и в коммерческие помещения, под которые отведены все первые этажи в жилых корпусах.

Новая модель городского развития

Еще до начала активных строительных работ город-спутник Южный продемонстрировал принципиально новый подход к развитию городской среды, где объединены доступность жилья, комфорт, цифровизация и современная инфраструктура. В перспективе Южный призван стать центром притяжения для южной агломерации Санкт-Петербурга, а через несколько лет — полноценным «городом в городе», обладающим собственной экономической и социальной базой.

«Жить, работать, учиться и отдыхать, не покидая границ своего района,— подход современного градостроительства, при котором высокий уровень комфорта и качества жизни становится доступен не только в историческом центре, но и на новых территориях»,— убежден Сергей Хромов.

Город-спутник Южный — новый район Санкт-Петербурга, создаваемый на территории в 2 тыс. га. Общий объем застройки составит около 10 млн кв. м, из которых 4,3 млн кв. м отводится под жилье, около 1 млн. кв. м — под деловую и коммерческую застройку, 1,2 млн кв. м — под социальные объекты, 470 тыс. кв. м — под промышленные объекты. 302 га займут бульвары, скверы и сады, 147 га — парковые зоны. На территории 86 га будет расположен ИТМО Хайпарк — совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник "Южный"» и Университета ИТМО. Перспективная численность населения города-спутника — 135 тыс. человек. В новом районе будет создано 40 тыс. рабочих мест. Участок под проект девелоперская компания «Старт Девелопмент» приобрела в 2009 году. В 2011 году проект получил статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга, а годом позже его включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов в рамках Стратегии социально-экономического развития СЗФО до 2020 года. Выполнение проекта потребовало внесения изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга. Отправной точкой начала реализации проекта стал старт строительства научно-образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк на базе Университета ИТМО. Сооружение технополиса началось в 2023 году и стало драйвером для всего проекта, создав первичный спрос на жилье.

Александра Тен