«Строим энергетику будущего и новую модель работы с персоналом»

Последние несколько лет ПАО «Россети Ленэнерго» показывает стабильный рост выручки, инвестируя миллиарды рублей в программу модернизации электросетевого комплекса Петербурга и Ленобласти. Business Guide поговорил с генеральным директором компании Игорем Кузьминым о росте финансовых показателей, состоянии энергорынка, внедрении новых технологий и кадровой стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Россети Ленэнерго» Фото: ПАО «Россети Ленэнерго»

BUSINESS GUIDE: Выручка компании за первый квартал текущего года возросла на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 44,9 млрд рублей. Что стало основным фактором роста финпоказателей?

ИГОРЬ КУЗЬМИН: Рост идет сразу по нескольким направлениям, что говорит о системном здоровье компании, а не о разовом всплеске. По основному виду деятельности — передаче электроэнергии — выручка выросла на 20%, более 6,7 млрд рублей: сказался рост объема котлового полезного отпуска и изменение его структуры по группам потребителей. Параллельно на 38% — почти на 1,2 млрд рублей — вырос объем по технологическому присоединению: мы реализовали крупные договоры с застройщиками. Компания также наращивает выручку по прочим видам деятельности: услуги «под ключ», оперативно-техническое обслуживание. Это уже не точечные успехи — это работающая модель.

BG: Какие проекты будут реализованы компанией по инвестпрограмме на 2026 год? И какое финансирование на это заложено?

И. К.: Ежегодно мы вкладываем значительные средства в развитие электросетевого комплекса и повышение надежности электроснабжения потребителей. В 2025 году в Петербурге и Ленобласти мы ввели в эксплуатацию более 3 тыс. км линий электропередачи и почти 1,5 тыс. МВА трансформаторной мощности. Инвестиционная программа ПАО «Россети Ленэнерго» на 2026 год утверждена приказом Минэнерго России, предусмотренный объем финансирования — 68,2 млрд рублей с НДС. В проекте корректировки запланировано увеличение финансирования капитальных вложений до 81,9 млрд рублей с НДС. Среди ключевых проектов текущего года я бы отметил реконструкцию кабельных линий электропередачи 35 кВ в Центральном и Василеостровском районах Санкт-Петербурга, строительство подстанции 110 кВ в Колпинском районе, а также модернизацию питающего центра такой же мощности в Волосовском районе Ленобласти. Каждый из этих проектов — это тысячи потребителей, которые получают принципиально иное качество электроснабжения.

BG: В связи с созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург существует необходимость по выносу линии электропередачи из зоны строительства и подготовка сети к росту нагрузок. Приступили ли вы уже к реализации проекта?

И. К.: Да, в Петербурге и Ленобласти мы ведем комплексное переустройство сетевой инфраструктуры на всех участках, где ВСМ Москва — Санкт-Петербург пересекается с действующими линиями электропередачи. Мероприятия синхронизируются с РЖД для обеспечения надежного электроснабжения существующих жилых кварталов и промышленных зон на период переустройства сетей. Сейчас в разной стадии реализации находятся 14 договоров, которые нами заключены с РЖД и компанией «ВСМ Две столицы». Кроме того, в рамках данного проекта мы выполняем технологическое присоединение объектов к электрическим сетям, в том числе — четырех строящихся тяговых подстанций РЖД. Это очень сложная задача — и я горжусь тем, как команда с ней справляется.

BG: Практически во всех сферах экономики (конечно, разными темпами, но тем не менее) растет доля отечественного оборудования и программного обеспечения. Как с этим обстоят дела в «Россетях Ленэнерго»?

И. К.: Компания ведет системную работу по замене импортного оборудования на российские аналоги и переходу на отечественное программное обеспечение. Доля таких закупок в общем объеме по итогам 2025 года составила почти 98%. Безусловно, импортозамещение — это не только закупочные процедуры. Мы плотно взаимодействуем с российскими производителями в части совместной разработки технических решений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ежеквартально на площадке нашего Учебного комплекса организуем День презентаций, где энергетики могут оценить отраслевые новинки. На своих объектах проводим учащенный контроль новых видов оборудования: проверяем его эксплуатационные параметры, соответствие заявленным характеристикам производителя. Это позволяет нам не просто покупать российское, а формировать отраслевые стандарты качества вместе с производителями.

BG: Вы первыми в стране применили новую централизованную систему обнаружения повреждений и быстрого автоматического восстановления электроснабжения потребителей. Можете раскрыть ключевые показатели эффективности этого проекта?

И. К.: Компания уделяет инновационной деятельности очень большое внимание. Совершенствование применяемых в распределительных сетях технологий нацелено в первую очередь на повышение надежности электроснабжения. Система AutoFLISR, о которой вы говорите, на основе данных мониторинга автоматически определяет поврежденный участок электрической сети и формирует оптимальный план переключений из нескольких возможных сценариев: производит изоляцию поврежденного участка и восстановление электроснабжения потребителей с использованием дистанционного управления. Перед началом выполнения работ оптимальный план переключений утверждает диспетчер. В результате возобновление подачи электроэнергии конечному потребителю занимает считаные минуты. Помимо сокращения времени устранения технологических нарушений, к эффектам использования данной системы следует отнести снижение недоотпуска электроэнергии, сокращение количества аварийных выездов оперативных бригад, исключение ошибочных действий диспетчерского персонала при переключениях, увеличение срока эксплуатации оборудования. Система функционирует в составе модуля СК-11, в 2025 году успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию в северной части Санкт-Петербурга и в январе этого года была введена в промышленную эксплуатацию в целом по компании. Мы показали: интеллектуальная сеть — это не концепция будущего, это уже наша операционная реальность.

BG: С учетом развития роботизированных комплексов с ИИ для мониторинга сетей планируете ли вы в среднесрочной перспективе прямое сокращение численности линейного и ремонтного персонала?

И. К.: Однозначно нет, и я готов объяснить, почему это не просто красивые слова. Цифровизация не уменьшает потребность в людях. Она повышает требования к их квалификации — и это принципиально разные вещи.

Наша стратегия строится на принципе технологического усиления работника, а не его замещения. Высокоавтоматизированные подстанции, предиктивная аналитика на основе ИИ, цифровые двойники — все это меняет роль линейного персонала: цифровая составляющая профессии растет, физическая нагрузка снижается, но человек остается незаменимым — особенно при ликвидации нарушений, сложных ремонтах, нестандартных ситуациях. ИИ не заменит опытного специалиста, который чувствует сеть.

Мы делаем ставку на переподготовку персонала. На базе нашего Учебного комплекса реализуется более 100 обучающих программ, в нем созданы специализированные классы, учебные корпуса с сетевым оборудованием, тренировочные полигоны для отработки навыков работ на высоте, площадки высокоавтоматизированных подстанций со СКАДА-системой. Мы переводим персонал на новый технологический уклад без потери кадров.

BG: На какие специальности в энергетическом комплексе есть повышенный спрос?

И. К.: Рынок честно показывает, что нужны высококвалифицированные инженеры на стыке энергетики и IT: специалисты по кибербезопасности СУ ТП, инженеры-электроэнергетики со знанием цифровых подстанций, «умных» сетей, систем релейной защиты. Таких людей мало — система образования только начинает реагировать на этот запрос. Поэтому мы сами готовим специалистов нового поколения — тех самых «гибридных» профессионалов, которых ищет вся отрасль. И это, пожалуй, наше главное конкурентное преимущество на горизонте десяти лет.

BG: Какие программы «Россети Ленэнерго» реализуют для удержания сотрудников и привлечения новых специалистов?

И. К.: Кадровая стратегия для нас — не HR-функция, а часть бизнес-модели. Для действующих сотрудников — конкурентная зарплата, ежегодная индексация, надбавка за выслугу лет, компенсация детских садов и лагерей, санаторно-курортный отдых, поддержка многодетных семей. «Россети Ленэнерго» — компания с большой историей. Мы хотим, чтобы человек ощущал не только профессиональную востребованность, но и социальную защищенность.

Для молодежи работает программа «Школа — ссуз/вуз — компания»: четыре энергокласса в школах Петербурга, соглашения с 17 колледжами и 18 вузами, целевое обучение со стипендией. Ежегодно более 300 студентов проходят практику, около 80 выпускников трудоустраиваются к нам. Это живой конвейер талантов, который мы выстраивали годами.

Виктор Ирисов