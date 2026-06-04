Как формируется инженерная профессия в условиях технологической сложности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Никифорова Фото: Екатерина Никифорова

Современная строительная отрасль переживает период, в котором скорость технологических изменений начинает определять не только инструменты работы инженера, но и саму модель его подготовки. Технологии информационного моделирования (ТИМ) становятся не отдельным направлением цифровизации, а базовой средой проектирования и управления жизненным циклом объектов капитального строительства.

Однако вместе с ростом возможностей растет и сложность профессиональной подготовки. Количество программных решений, используемых в отрасли, постоянно увеличивается: российские и зарубежные платформы развиваются, обновляются, конкурируют между собой, предлагая разные подходы к моделированию, координации и управлению проектами. Для специалиста это означает необходимость не просто освоить один инструмент, а понимать принципы работы целого класса решений.

В этих условиях ключевым становится не обучение конкретному программному продукту, а формирование методологии работы с цифровой моделью. Университетская подготовка, в частности в СПбГАСУ, все чаще строится вокруг задачи дать студенту устойчивый алгоритм мышления: как организуется информационная модель, как выстраивается взаимодействие участников проекта, как обеспечивается актуальность данных и их использование на разных стадиях жизненного цикла объекта. Такой подход позволяет выпускнику быстрее адаптироваться к новым платформам и технологическим изменениям.

Проектное обучение становится естественной средой формирования этих компетенций. В отличие от традиционного учебного процесса, оно предполагает работу с реальными или максимально приближенными к практике задачами, где необходимо учитывать нормативные ограничения, технологические условия и требования заказчика. В рамках проектной деятельности студент сталкивается с тем, что инженерное решение всегда является результатом взаимодействия разных дисциплин и ролей.

В рамках проектной деятельности взаимодействие может строиться не только с коммерческим сектором, но и с органами государственной власти. Например, с 2026 года СПбГАСУ сотрудничает с комитетами градостроительной политики и по сохранению культурного наследия Ленинградской области в рамках реализации проекта «Цифровое возрождение объектов архитектурного наследия Ленинградской области», приуроченного к столетию области в 2027 году. Цель проекта — создание цифровых и физических моделей ряда объектов культурного наследия Ленинградской области с применением сквозных технологий (ТИМ, БАС, VR, 3D-печать и др.). Разработанные в рамках проекта материалы будут представлены в формате комплексной экспозиции на выставочных площадках Ленобласти и Петербурга.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие университетов с разработчиками программного обеспечения и индустриальными партнерами. В условиях, когда программные продукты быстро обновляются и различаются по функционалу, критически важной становится связка между образовательной средой и вендорами. Она позволяет оперативно адаптировать обучение под актуальные технологии и обеспечивать методическую поддержку как студентам, так и преподавателям.

На практике формируется модель взаимодействия «вуз — вендор — работодатель», в рамках которой запросы индустрии транслируются в образовательные программы, а университет получает возможность гибко настраивать содержание подготовки под реальные потребности рынка. Проектная деятельность в этой системе — ключевой инструмент: именно через нее происходит интеграция всех участников процесса.

Отдельным направлением развития становится выстраивание непрерывной образовательной траектории — от школы до работодателя. Такой подход предполагает, что знакомство с цифровыми технологиями начинается задолго до поступления в университет и продолжается на всех этапах профессионального развития. Инженерные классы (в частности, проект «Цифровые строительные классы»), программы дополнительного образования, взаимодействие с колледжами и практико-ориентированные курсы формируют единое образовательное пространство, в котором студент последовательно наращивает компетенции.

Таким образом, современное проектное обучение в области ТИМ выходит за рамки образовательной методики и является элементом отраслевой экосистемы. Оно объединяет технологическую сложность, междисциплинарную работу и взаимодействие с индустрией в единую модель подготовки инженера нового поколения — специалиста, способного работать в условиях постоянно обновляющейся цифровой среды и высокой ответственности за принимаемые решения.

Инна Суханова, директор Образовательного центра проектного обучения СПбГАСУ