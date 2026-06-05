Отель Wawelberg: амбассадор культуры Петербурга

Здание бывшего банка Вавельбергов на углу Невского и Малой Морской притягивает внимание издалека. Темно-серый гранит фасада, маскароны, барельефы, капители колонн в декоре — архитекторы вдохновлялись зодчеством раннего венецианского Возрождения. В экстерьере импозантного особняка элементы мавританского стиля сочетаются с итальянским, в частности, венецианским стилистическим влиянием. Двухъярусная аркада второго этажа придает особняку сходство с венецианским Дворцом дожей.

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История, опера, гастрономия

Сегодня этот роскошный особняк принадлежит к числу самых узнаваемых в «золотом треугольнике» Петербурга. В апреле 2021 года он стал домом для пятизвездочного отеля Wawelberg — и эта дата символизирует новый виток в истории здания. Бережно восстановленные исторические интерьеры искусно сочетаются с технологическими новшествами, а отель выступает в роли амбассадора культуры и гастрономии Петербурга.

В отеле не только возрождают исторические традиции, но и создают новые. В их числе — музыкальный проект «Опера на балконе», гармонично вписавшийся в петербургский культурный

и художественный контекст. С наступлением теплых дней на балконе отеля, который выходит на угол Невского проспекта и Малой Морской улицы, выступают оперные певцы. Чистые голоса

мастеров бельканто каждый субботний вечер звучат под открытым небом, превращая уголок в сердце города на Неве в импровизированный оперный театр, доступный любому прохожему.

Кулинарные традиции Северной столицы продолжает ресторан «Атрио», расположенный на втором этаже отеля под стеклянным проекционным куполом: на завтрак здесь готовят блюда петербургской кухни.

В рамках IV гастрономического фестиваля «Петербургский завтрак» шеф-повар Максим Шаршов подготовил специальное меню, вдохновленное великой русской литературой. В сет-меню входят пшенная каша с тыквой и липой, блины с риетом из карасей под соусом берблан с щучьей икрой, а также знаменитый лимонный пирог Анке.

Пентхаус под куполом

За первые пять лет своей истории Wawelberg заслужил репутацию одного из самых вдохновляющих и эстетичных адресов Петербурга. Здесь правит бал истинная роскошь — историческая и современная. Более трети номерного фонда отеля имеет категорию люкс. К своему пятилетию Wawelberg реновировал пространство на последних этажах, представив флагманский номер, единственный в своем роде,— двухуровневый двухсотметровый пентхаус под купольной стеклянной крышей. Приватность, предупредительный пятизвездочный сервис, панорамный вид на Исаакиевский собор и петербургские крыши — здесь ощущаешь себя в самом сердце города.

На первом уровне роскошной резиденции — лаундж-зона гостиной с обеденным столом на восемь персон и стильной барной зоной. На втором, под куполом, расположилась просторная спальня с дизайнерской кроватью, камином и отдельно стоящей ванной. Здесь можно засыпать, наблюдая, как солнце садится над крышами Петербурга, спать под звездами и проснуться с видом на Исаакиевский собор.

«Коралловый закат»

Главный визуальный акцент в интерьере нового номера — персидская люстра «Коралловый закат», созданная всемирно известным художником по стеклу Дейлом Чихули. Его работы находятся в более чем 200 музейных коллекциях по всему миру и удостоены множества наград.

«Мы переосмыслили прежнее пространство в логике приватной резиденции. Пентхаус станет флагманом, который задаст новый высокий стандарт для всех сервисов отеля Wawelberg. Идея нового номера продиктована редкими особенностями, которые нельзя "размножить": высота, вид, обособленность и уникальность купольной конструкции — все это требует не просто красивого номера, а роскошной резиденции. При этом для меня главное — историчность здания и архитектурного окружения: здесь недостаточно сделать модно, с этими стенами нужно тактично взаимодействовать, интегрируя современность без конфликта с прошлым»,— отмечает Мария Данилова, директор отеля Wawelberg.

Светлана Куликова