В Адыгее отремонтировали почти 5 км дороги «Обход Майкопа» в 2025 году

В Адыгее по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году привели к нормативному состоянию почти 5 км автомобильной дороги «Обход Майкопа». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

Трасса является ключевой транспортной артерией, поскольку соединяет маршруты к черноморскому побережью и горным достопримечательностям Адыгеи. По словам начальника отдела строительства регионального «Автодора» Павла Бахтина, улучшение состояния дороги позволяет повысить безопасность движения и снизить заторовые ситуации.

«До конца текущего года планируется завершить строительство автодороги Гузерипль — Плато Лаго-Наки (3-я очередь, 1-й пусковой комплекс). Эта трасса ведет к природным, культурным и историческим местам Адыгеи. В конце прошлого года был завершен этап строительства дороги Даховская — Дегуакская поляна в Майкопском районе»,— заявил господин Бахтин.

Всего с 2021 года приведены в нормативное состояние более 10 участков автодорог, ведущих к туристическим объектам республики.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее стартовал конкурс на возведение третьей очереди второго этапа автомобильной дороги «Обход Майкопа». Начальная цена контракта составила 14,4 млрд руб. Кроме того, на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Адыгее начнется строительство нового участка трассы. Длина отрезка составит 11,14 км.

Анна Гречко