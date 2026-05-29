В Крыму ограничили продажу бензина АИ-95

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о введении временных ограничений на продажу бензина марки АИ-95 на автозаправочных станциях полуострова.

С 9:00 утра 30 мая объем отпуска топлива данной марки ограничен 20 литрами в одни руки. Приобрести бензин можно не чаще одного раза в сутки.

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — обратился к жителям региона господин Аксенов.

Он также уточнил, что актуальные адреса АЗС, где топливо марки АИ-95 еще имеется в наличии, публикуются на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Днем 29 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на заправках закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. Он объяснил ситуацию «логистическими сложностями».

Наталья Решетняк