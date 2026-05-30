В России за ночь сбили 127 БПЛА

Силы ПВО сбили 127 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

В Белгородской области в одном поселке погибли три человека от ударов дронов. В порту Таганрога загорелся танкер и резервуар с топливом из-за удара БПЛА. Пожар уже потушен, сообщали местные власти. В Воронежской области в одном районе повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек, сообщал губернатор региона Александр Гусев в Telegram. Были повреждены два гаража, один из которых загорелся, другой — обрушился.