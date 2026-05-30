Трое погибли во время ночных налетов БПЛА на поселок под Белгородом

В поселке Октябрьский в Белгородском округе от удара дрона погиб еще один человек, сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба. Ведомство не раскрыло детали происшествия. Информация о последствиях уточняется, добавили там.

Это уже третья жертва налетов беспилотников на Октябрьский за эту ночь. В половину первого оперштаб сообщал, что населенный пункт был атакован FPV-дроном. Беспилотник влетел в автомобиль и взорвался. Машина загорелась, погибли два человека и еще два пострадали. Раненых увезли в больницу Белгорода.