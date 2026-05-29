Создатель шкал риска рака печени Александр Шапошников умер в Ростове-на-Дону

В Ростове на 88-м году жизни прекратил свое существование выдающийся хирург-онколог Александр Шапошников. Профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ ушел из жизни 28 мая, сообщили в пресс-службе ФГБУ НМИЦ онкологии Минздрава России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России Фото: ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

Александр Васильевич Шапошников посвятил медицине более полувека. В 1961 году он завершил обучение в Ростовском медицинском институте, после чего в течение трех лет практиковал как хирург в Аксайской городской больнице. Затем последовали аспирантура, защита кандидатской и докторской диссертаций. На протяжении 17 лет он возглавлял кафедру хирургии факультета усовершенствования врачей РостГМУ.

С 1995 года и до последнего дня профессор работал в НМИЦ онкологии. Под его началом в учреждении были сформированы отделения превентивной онкологии, лапароскопической и общей хирургии. Специалист активно продвигал малоинвазивные методы борьбы с опухолями печени, создал оценочные шкалы риска развития рака печени и толстой кишки, а также занимался изучением иммунологических механизмов канцерогенеза.

Научное наследие Александра Шапошникова насчитывает свыше 300 трудов, семь патентов и шесть монографий. Он воспитал одну докторскую и 16 кандидатских диссертаций, а также подготовил более 50 клинических ординаторов. По воспоминаниям коллег и близких, профессор отличался многогранностью интересов: сочинял стихи, издавал книги, увлекался живописью и культурой народов Африки.

Прощание с врачом состоится 30 мая в 10:30 в конференц-зале НМИЦ онкологии. Александр Шапошников оставил глубокий след в отечественной медицине, внедрив инновационные подходы к диагностике и терапии онкологических заболеваний. Его уход — огромная утрата для научного сообщества и системы здравоохранения юга России.

Станислав Маслаков