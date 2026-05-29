На торги в Ростове выставили остаток недостроенного Sheraton за 376 млн рублей

Аукцион по реализации 63 из 204 долей недостроенного отеля Sheraton в Ростове-на-Дону стартует с начальной ценой в 375,9 млн руб., следует из данных на сайте Единого реестра сведений о банкротств. Победитель торгов сможет оформить право собственности лишь после судебного снятия арестов, наложенных в рамках уголовного дела.

Почти 376 млн руб. составила стартовая стоимость нового лота на торгах по продаже имущества обанкротившегося ООО «ПФО Траст». Речь идет о долевом участии в объекте незавершенного строительства на проспекте Сиверса, 2е — печально известном ростовском долгострое, который планировался как пятизвездочный Sheraton.

Как следует из данных аукционной документации, реализуемый актив включает в себя несколько десятков помещений внутри недостроенного корпуса и часть участка земли под фундаментом. Конкретно на продажу выставлены 63 доли из 204, на которые был раздроблен объект после заморозки строительных работ.

Примечательно, что основная часть недвижимости (141 доля) еще в феврале 2025 года отошла местному предпринимателю Константину Кузину. Тот, будучи инициатором оригинального проекта, заплатил за актив заметно меньше — порядка 100 млн руб. Нынешний же лот находится под обременением: с 2021 года имущество арестовано по решению суда в связи с уголовным преследованием самарского банкира Григория Оганесяна.

Главный риск для потенциального покупателя кроется именно в юридической коллизии. Согласно условиям организаторов, даже в случае выявления победителя процедура подписания договора купли-продажи будет заморожена до полного снятия арестов компетентными органами. Иными словами, инвестору предлагается внести средства сейчас, а фактически вступить в права владельца лишь после разрешения правовых споров, исход которых предсказать сложно.

Торги назначены на 10 июля 2026 года. Аналитики рынка недвижимости сходятся во мнении, что история с арестами делает будущее одного из самых заметных долгостроев Ростовской области туманным. Ранее попытки реализовать доли в этом здании также осложнялись судебными запретами, что отпугивало серьезных игроков и консервировало статус «заброшенного символа» города.

Станислав Маслаков