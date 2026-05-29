Фигуранта дела о вымогательстве у Сергея Шишкарева заочно арестовали в Москве

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Подгаецкого, проходящего по делу о вымогательстве в особо крупном размере у основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Об этом сообщает «Ъ».

Следствие ходатайствовало о рассмотрении вопроса в закрытом режиме, сославшись на то, что потерпевший занимается внешнеэкономической деятельностью, а сведения о его работе, по версии следствия, могут содержать информацию ограниченного доступа. Суд согласился закрыть заседание лишь частично — в той части, где оглашались данные, касающиеся деятельности потерпевшего.

Аргументируя необходимость избрания меры пресечения в виде заочного ареста, следователь указал, что речь идет об особо тяжком преступлении против собственности, а более мягкая мера не обеспечит надлежащее ход расследования. Подгаецкий 15 мая был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года после обращения Сергея Шишкарева в правоохранительные органы. По версии следствия, фигуранту вменяется вымогательство имущества предпринимателя. Следствие настаивает на заочном аресте сроком на два месяца; санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В публичном поле ранее сообщалось, что Шишкарев возвращался в Россию из ОАЭ, где, по его словам, взаимодействовал с местными правоохранительными органами на фоне заявлений Подгаецкого. Бизнесмен также утверждал, что не поддерживал контактов с фигурантом и расценивает происходящее как попытку информационного давления.

Сергей Шишкарев является основателем транспортно-логистической группы «Дело», в которую входят «Трансконтейнер», Global Ports и SASCO. По данным Forbes, он занимает 91-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием около $1,7 млрд.