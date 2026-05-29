В Москве заочно арестовали фигуранта дела о вымогательстве у основателя ГК «Дело» Шишкарева

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Подгаецкого. Ему вменяют вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В начале заседания следователь обратился к судье с ходатайством о закрытии судебного процесса, так как потерпевший, по его словам, занимается внешней торговлей, данные о его работе содержат государственную тайну, которой могут воспользоваться недружественные России страны. Судья удовлетворила ходатайство частично, согласившись закрыть процесс только в той части, где будут оглашаться данные о работе потерпевшего.

Следователь, обосновывая ходатайство о заочном аресте господина Подгаецкого, сказал, что фигуранта обвиняют в преступлении против собственности, которое считается особо тяжким. Также следователь добавил, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, он может воспрепятствовать расследованию. Сейчас господин Подгаецкий 15 мая был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2026 года. Поводом для уголовного дела в России стало обращение господина Шишкарева в правоохранительные органы, уточнил один из собеседников издания. Согласно материалам дела, речь идет о вымогательстве имущества основателя ГК «Дело». Следствие требует заочно арестовать господина Подгаецкого на два месяца, ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

В январе основатель ГК «Дело» вернулся в Россию из ОАЭ, куда, по его словам, ездил в командировку. Он сообщил, что при въезде в Эмираты «провел беседу с сотрудником местной полиции» из-за заявления господина Подгаецкого «о якобы угрозах "порезать его женский половой орган ножом"». Господин Шишкарев говорил, что не контактировал «с указанным гражданином» уже очень давно. Он также сказал, что рассматривает происходящее как «целенаправленную кампанию по дискредитации».

Сергей Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы компаний «Дело». В группу входят контейнерный оператор «Трансконтейнер», портовый холдинг Global Ports, судоходная компания «Сахалинское морское пароходство» (SASCO). В рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes занимает 91-е место, его состояние оценивается в $1,7 млрд.

Ефим Брянцев