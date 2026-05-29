На Кубани готовятся к осенним выборам в Госдуму

В преддверии осенних выборов в Государственную думу девятого созыва в Краснодарском крае началась подготовка избирательной инфраструктуры и кадрового состава, сообщил председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

По его словам, в соответствии с федеральным законодательством указ президента о назначении выборов может быть подписан в период с 1 по 21 июня, после чего с 21 июня по 1 июля ожидается запуск муниципальных избирательных кампаний.

Господин Бурлачко отметил, что ключевыми задачами остаются организация голосования на местах, обеспечение безопасности и координация всех процедур, связанных с проведением выборов. В этом контексте, подчеркнул он, важную роль играет стартовавший в регионе цикл ежегодных обучающих семинаров для сотрудников аппарата крайизбиркома и членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса.

В рамках занятий участники изучают актуальные изменения избирательного процесса, обмениваются практическим опытом и отрабатывают типовые и спорные ситуации, возникающие в ходе кампаний. В программу включены, в частности, алгоритмы регистрации кандидатов, процедуры подсчета голосов и разбор конфликтных кейсов.

Завершающим этапом обучения стало компьютерное тестирование, по итогам которого участники продемонстрировали высокий уровень подготовки.

«Уверен, что, вооружившись полученными знаниями, слушатели семинара в своей практической деятельности справятся со всеми поставленными задачами. И выборы на Кубани пройдут, как и всегда, на должном уровне»,— заключил председатель ЗСК.

