Курские власти пытаются построить Новопоселеновскую школу за 1 млрд рублей

Объявлены очередные торги по строительству здания Новопоселеновской средней общеобразовательной школы в Курском районе Курской области. Начальная цена контракта вновь составляет 973,3 млн руб., предусмотрен аванс в размере 30% от итоговой суммы. По условиям технического задания выполнить все работы необходимо до 1 декабря 2027 года. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

Школа на 500 мест (22 класса, две параллели) должна быть возведена на участке более 3,7 га по адресу: деревня 1-е Цветово, улица Школьная. Площадь застройки составит 4,9 тыс. кв. м, а общая площадь трехэтажного здания с подвалом — 15,5 тыс. кв. м. На участке также планируют разместить котельную, площадки для тихого и активного отдыха детей, спортивное ядро с футбольным полем и площадку для проведения мероприятий.

Заказчиком выступает управление капстроительства Курского района Курской области. Работы профинансируют за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. В 2026 году предполагается перечислить 581,9 млн руб., в 2027-м — остальную сумму.

Заявки на участие в торгах принимают до 5 июня. Итоги аукциона подведут 8 июня.

Предыдущие торги по строительству Новопоселеновской СОШ были объявлены 10 апреля. Их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. До этого аукцион объявляли 25 марта — с аналогичным результатом. Максимальная цена контракта в обоих случаях также составляла 973,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025-го курские власти не с первого раза, но все же выбрали подрядчика для строительства этой школы. Контракт тогда заключили с московским АО «УКС ИКС и Д» . Стоимость соглашения составила 882,6 млн руб. при начальной цене контракта 887 млн.

В январе этого года Федеральная антимонопольная служба включила «УКС ИКС и Д» в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции теплосети в Дичне — решение приняли после обращения районной администрации. Фирма также не справилась со строительством школы в Курском районе и реконструкцией водопровода в деревнях Ефросимовка и Троицкое Советского района, фактически провалив три важных объекта, совокупно стоивших 1,3 млрд руб. Когда стало известно, что Росстройконтроль отказался принять работы по водопроводу в Ефросимовке и Троицком, губернатор Александр Хинштейн поручил «содрать семь шкур» с подрядчика. В конце апреля стало известно, что администрация Курчатовского района направила к московской фирме иск на 100,7 млн руб., включая штраф за срыв работ.

Денис Данилов