С 1 июня льготный проезд для школьников и студентов Сочи отменят

С 1 июня транспортные карты «Школьник» и «Студент» продолжат работу как электронный кошелек без предоставления скидки 50% на проезд. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Изменения связаны с окончанием периода предоставления льготы школьникам и студентам. Оплата проезда по данным картам будет осуществляться по полному тарифу. С началом нового учебного года льготный проезд будет восстановлен.

Таким образом, с 1 июня по 31 августа учащиеся смогут пользоваться транспортными картами только как средством безналичной оплаты. Скидка в 50% на проезд в этот период действовать не будет. С 1 сентября, после начала учебного года, льгота вернется.

Родителям школьников и студентам рекомендуется заранее пополнить баланс транспортных карт, если они планируют пользоваться ими в летний период по полному тарифу. Также можно оплачивать проезд другими способами: наличными или банковскими картами.

Льготный проезд для учащихся в Сочи действует в течение учебного года. На летние каникулы действие льготы приостанавливают. В следующем учебном году скидка в 50% на проезд по картам «Школьник» и «Студент» возобновится автоматически. Дополнительно оформлять карты заново не потребуется.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи к летнему курортному сезону усиливают работу общественного транспорта и расширяют транспортное сообщение с курортом. С 1 июня и до конца сентября в городе продлят режим работы автобусных маршрутов, а также вновь введут круглосуточное движение на одном из ключевых направлений между аэропортом и железнодорожным вокзалом.

Мария Удовик