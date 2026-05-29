Интервал поездов «Ласточка» между Сочи и Сириусом сократят до 20 минут

Электрички между Сочи и Сириусом будут курсировать с интервалом 20 минут, фактически переходя на режим наземного метро. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в рамках летнего пресс-тура.

Подготовка к летнему сезону включает пересмотр логистики для обеспечения комфортного перемещения по курорту, отметил господин Прошунин. Компания «Кубань Экспресс Пригород» увеличила количество рейсов электричек «Ласточка». Это позволит улучшить транспортное сообщение между Сочи и Сириусом. Интервал составит 20 минут. На маршруте до Красной Поляны интервал будет немного больше.

Кроме того, летом городской транспорт в Сочи перейдет на специальный режим. С 1 июня автобусы будут ходить до 23:00, а на маршруте между Сочи и Адлером — до полуночи. Между аэропортом и центром курорта начнет работать круглосуточный автобусный маршрут. Также появятся сезонные маршруты в Лазаревском и Адлерском районах. Будут внедрены новые технические решения.

Что касается автомобильной логистики, в этом сезоне планируется возобновление работы парковки в центре города на бывшей площади кинотеатра «Спутник». Вопрос находится в стадии проработки.

«Ъ-Сочи» писал, что с 29 марта на пригородных железнодорожных маршрутах в агломерации Сочи и федеральной территории «Сириус» увеличат количество рейсов электропоездов «Ласточка». Расширение графика затронет как прибрежные направления, так и сообщение с горным кластером курорта.

Мария Удовик