В Краснодаре родители юной самокатчицы, сбившей ребенка, возместят моральный ущерб

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск родителей пятилетнего мальчика, пострадавшего в результате наезда электросамоката под управлением несовершеннолетней девочки. С ответчика взыскано 134 тыс. руб. в счет возмещения расходов на лечение и 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил представитель потерпевшей стороны Вячеслав Кантер.

Инцидент произошел 21 марта 2024 года около 13:30. Несовершеннолетняя девочка, управляя электросамокатом, двигалась по тротуару по улице Вишняковой от улицы Ставропольской в сторону улицы Новороссийской. Напротив дома №144, по данным Вячеслава Кантера, она совершила наезд на пятилетнего пешехода.

Как пояснил представитель потерпевшей стороны, в результате происшествия ребенок получил травмы средней степени тяжести. Согласно заключению экспертов, у мальчика диагностированы сквозная рвано-ушибленная рана верхней губы, полный вывих первого и второго зубов верхней челюсти справа, а также перелом альвеолярного отростка верхней челюсти со смещением отломков.

«Пострадавший до настоящего времени продолжает курс лечения»,— отметил господин Кантер.

Александра Локтионова