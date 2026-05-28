Виновника ДТП на кабриолете Mercedes в Нижнем Новгороде лишили прав

Суд назначил штраф в размере 45 тыс. рублей сыну покойного нижегородского бизнесмена Сергея Корнилова и лишил его водительских прав на два года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. На прошлой неделе 21-летний Сергей Корнилов-младший устроил ДТП в центре Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

На водителя составили четыре протокола об административном правонарушении. Один из них связан с отказом от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 КоАП РФ).

20 мая молодой человек на кабриолете Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и там столкнулся с двумя машинами. Пострадавших не было. Возбуждено уголовное дело, суд назначил водителю запрет определенных действий. Фигурант признал вину и раскаялся, причиной аварии он назвал алкоголь. Следствие подняло вопрос о передаче дела из МВД в СКР. Вчера его арестовали на 10 суток за хулиганство в ресторане.

Сергей Корнилов-старший возглавлял ГК «Луидор». Компания занимается производством спецтехники и металлоизделий, а также ремонтом машин. Бизнесмен входил в неофициальные рейтинги богатейших жителей Нижегородской области. Предприниматель умер в августе 2024 года.