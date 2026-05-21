У сына нижегородского миллионера Корнилова изъяли машину после двойного ДТП

На Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде водитель кабриолета Mercedes выехал на встречную полосу и устроил двойное ДТП. Пострадавших нет, на водителя кабриолета составили четыре административных протокола. Автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку, сообщили в областном управлении МВД.

ЧП произошло днем 20 мая. В МВД уточнили, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности. С 2025 года на него составили 161 протокол, 51 из которых — по статье об уклонении от административного наказания.

По информации РЕН ТВ, водителем кабриолета оказался сын миллионера Сергея Корнилова — Сергей Сергеевич Корнилов. На просьбу прокомментировать аварию он заявил каналу, что «был трезвым, ударился о машину». Корнилов-младший заявил, что после аварии поехал в ресторан.

В разговоре с Telegram-каналом Baza сын бизнесмена сказал, что в аварии виноват алкоголь. Канал пишет, что до аварии молодой человек публиковал видео, где выпивал в компании друзей в ресторане. После ДТП он отказался от медосвидетельствования, так как находился в «алкогольном трипе», утверждает Baza.

Сергей Корнилов — бывший гендиректор ГК «Луидор». Компания занимается производством спецтехники и металлоизделий, а также ремонтом машин. Миллионер входил в топ-13 богатейших жителей Нижегородской области. Бизнесмен умер в августе 2024 года.

