Сын нижегородского миллионера Корнилова признал вину по делу о двойном ДТП

Сын миллионера Сергей Корнилов признал вину и заявил о раскаянии по делу о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации автомобиля. СКР просит назначить ему запрет определенных действий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Сергей Корнилов в зале суда

Сегодня суд в Нижнем Новгороде избирает задержанному меру пресечения. Следствие просит запретить ему пользоваться интернетом, водить автомобиль, а также ходить в бары и рестораны. Кроме того, следователь признал вещественным доказательством кабриолет Mercedes, его отправят на стоянку изъятого транспорта.

Дело связано с аварией на Похвалихинском съезде 20 мая. По данным МВД, господин Корнилов выехал на встречную полосу и устроил двойное ДТП. Пострадавших не было. 24 мая СКР возбудил уголовное дело, на следующий день виновника ДТП задержали и отправили в изолятор временного содержания. В день задержания он опубликовал видео с извинениями и признал, что ДТП произошло из-за алкоголя.

