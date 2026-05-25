Сына нижегородского миллионера Корнилова задержали по делу о массовом ДТП

Полицейские отправили в изолятор временного содержания водителя, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде 20 мая. Против него возбуждено уголовное дело. Следствие запросит у суда домашний арест для фигуранта, сообщили в управлении МВД по региону.

Дело связано с аварией, произошедшей на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде 20 мая. Кабриолет Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Пострадавших не было. В МВД утверждали, что на виновного в аварии водителя с 2025 года составили 161 административный протокол.

По данным СМИ, до аварии господин Корнилов публиковал видео, где выпивал в компании друзей в ресторане. После ДТП он записал видео со словами: «нищета, не обижайтесь, пожалуйста, что не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, никто не сел, никто не ответственен». В разговоре с РЕН ТВ после аварии Сергей Корнилов утверждал, что «был трезвым» и поехал в ресторан после аварии. На следующий день РЕН ТВ опубликовал видеозапись того, как Корнилова-младшего выводят из ресторана под руки.

24 мая СКР возбудил уголовное дело. По данным Telegram-канала «112», юноше вменяют хулиганство. После задержания господин Корнилов записал видео с извинениями, он также рассказал, что его поместили в рехаб. Молодой человек утверждает, что он не считает истиной свои слова и все было сказано «под воздействием алкоголя».

Никита Черненко