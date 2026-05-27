Виновнику ДТП в Нижнем Новгороде дали 10 суток за другое правонарушение

Сергею Корнилову, устроившему резонансное ДТП в Нижнем Новгороде, дали 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщило управление МВД по региону. Также арест назначили его другу.

По данным ведомства, 21 мая в полицию сообщили о конфликте в одном из ресторанов Нижнего Новгорода. Юноши спорили с администрацией заведения, посетителями и журналистами. После этого на них составили административный протокол.

20 мая Сергей Корнилов устроил ДТП в Нижнем Новгороде. По данным МВД, сын покойного местного предпринимателя выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Пострадавших не было. Возбуждено уголовное дело, суд назначил Корнилову запрет определенных действий. Фигурант признал вину и раскаялся, причиной аварии он назвал алкоголь. Следствие подняло вопрос о передаче дела из МВД в СКР.

Никита Черненко