Дело «нижегородского мажора» передадут в СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с участием сына покойного бизнесмена Сергея Корнилова. Следствие подняло вопрос о передаче уголовного дела из МВД в СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, СМИ сочли недостаточной меру пресечения фигуранту: 26 мая суд назначил ему запрет определенных действий.

О возбуждении дела управление СКР по Нижегородской области сообщало 24 мая. Позже прокуратура отменила постановление, так как дело уже находилось в производстве МВД.

Авария произошла на Похвалихинском съезде 20 мая. МВД сообщало, что кабриолет Mercedes Корнилова-младшего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Пострадавших не было. 25 мая юношу задержали, он признал вину и раскаялся.

Никита Черненко