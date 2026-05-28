В Туапсе собрали 32,7 тысяч кубометров грунта после разлива нефтепродуктов

В Туапсе в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вызванного атакой БПЛА, собрали более 32,7 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По состоянию на 28 мая собрано и вывезено более 32,7 тыс. куб. м загрязненного грунта и смеси мазута с водой. В ликвидации последствий задействована группировка из 446 человек. К работам привлечено 90 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Алина Зорина