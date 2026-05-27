Сбор чайного листа в Сочи начался позже из-за холодной весны

Из-за холодной весны в Краснодарском крае сбор чая в Сочи начался позже на две—четыре недели. Как пишет «Ъ-Сочи», первый выборочный сбор зеленого чайного листа из-за низких температур начался только в середине мая. Процесс сбора прошел с нарушением норм вегетационного периода и не соответствовал плановому графику производства.

Холодная погода оказала влияние на состояние чайных кустов. Снежный покров, перепады температуры воздуха, обледенение и холодная весна негативно повлияли на морфологическое состояние растений на чайных плантациях, что ухудшило развитие первой вегетации чайного листа.

В апреле 2026 года отмечалось замерзание листьев чая. В связи с этим чаеводческие хозяйства повторно срезали поврежденные листья. Подчеркивается, что дополнительные меры для сохранения урожая в таких случаях не предусмотрены.

Согласно прогнозам администрации Сочи, при наличии благоприятных погодных условий в 2026 году специалисты планировали собрать около 280 т чайного листа. Этот показатель должен был быть на 6,7% выше, чем в 2025 году. Однако холодная весна этого года может повлиять на урожайность и привести к снижению валового сбора зеленого чайного листа.

Качество чайного листа, по данным мэрии Сочи, от сроков начала сбора не зависит. Даже при смещении графика сбора основные потребительские свойства продукта сохраняются.

Алина Зорина