Сбор чайного листа в Сочи начался позже из-за холодной весны
Из-за холодной весны в Краснодарском крае сбор чая в Сочи начался позже на две—четыре недели. Как пишет «Ъ-Сочи», первый выборочный сбор зеленого чайного листа из-за низких температур начался только в середине мая. Процесс сбора прошел с нарушением норм вегетационного периода и не соответствовал плановому графику производства.
Холодная погода оказала влияние на состояние чайных кустов. Снежный покров, перепады температуры воздуха, обледенение и холодная весна негативно повлияли на морфологическое состояние растений на чайных плантациях, что ухудшило развитие первой вегетации чайного листа.
В апреле 2026 года отмечалось замерзание листьев чая. В связи с этим чаеводческие хозяйства повторно срезали поврежденные листья. Подчеркивается, что дополнительные меры для сохранения урожая в таких случаях не предусмотрены.
Согласно прогнозам администрации Сочи, при наличии благоприятных погодных условий в 2026 году специалисты планировали собрать около 280 т чайного листа. Этот показатель должен был быть на 6,7% выше, чем в 2025 году. Однако холодная весна этого года может повлиять на урожайность и привести к снижению валового сбора зеленого чайного листа.
Качество чайного листа, по данным мэрии Сочи, от сроков начала сбора не зависит. Даже при смещении графика сбора основные потребительские свойства продукта сохраняются.