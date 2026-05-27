Из-за холодной весны сбор чайного листа в Сочи начался на 2–4 недели позже

Холодная весна отсрочила начало сбора чая в Краснодарском крае примерно на 2–4 недели. Первый выборочный сбор зеленого чайного листа из-за низких температур начался только в середине мая, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии курорта. Процесс сбора прошел с нарушением норм вегетационного периода и не соответствовал плановому графику производства.

Погодные условия зимнего периода также повлияли на состояние чайных кустов. Обильный снежный покров, перепады температуры и обледенение, а затем холодная весна привели к ухудшению морфологического состояния растений на чайных плантациях. Это отрицательно сказалось на развитии первой вегетации чайного листа.

В апреле из-за заморозков отмечено замерзание верхних листьев чая. В связи с этим чаеводческие хозяйства произвели повторный срез поврежденных листьев. Дополнительные меры для сохранения урожая в таких случаях не предусмотрены.

По прогнозам администрации, при благоприятных погодных условиях в 2026 году планировалось собрать 280 тонн чайного листа. Этот показатель означал бы рост на 6,7% к уровню 2025 года. Однако холодная весна может повлиять на урожайность чайных плантаций и привести к незначительному снижению валового сбора зеленого чайного листа в нынешнем году.

На вопрос о том, на сколько процентов может измениться объем сбора чая в 2026 году, в ведомстве ответили, что точные данные можно будет получить только после завершения сбора. При этом специалисты прогнозируют возможное уменьшение урожая.

Неблагоприятные погодные условия затронули всех производителей чайного листа в регионе, поскольку весь чай в Краснодарском крае произрастает в горной местности. Отдельных районов, которые пострадали бы сильнее других, не выделяется.

При этом качество чайного листа, по данным администрации, от сроков начала сбора не зависит. Даже при смещении графика сбора на несколько недель основные потребительские свойства продукта сохраняются.

Государственная поддержка для производителей чая в случае снижения урожая не предусмотрена. В ведомстве уточнили, что чаеводы не получат дополнительных субсидий или компенсаций при потере части урожая из-за погодных условий.

Мария Удовик