В Ярославле в День города запустят дополнительные автобусы

В Ярославле в День города запустят 13 автобусных маршрутов, которые будут ходить из центра во все районы после завершения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в правительстве области.

Номера дополнительных автобусов будут начинаться с индекса 0. Они начнут ходить с 23:20 от Торгового переулка, Богоявленской и Красной площадей. Самое позднее отправление — в 00:57.

Расписание автобусов дополнительных маршрутов №01 «Торговый переулок» – «Улица Волгоградская»: – от остановочного пункта (ОП) «Торговый переулок» – 23.20, 23.35, 23.58, 0.21, 0.44; – от ОП «Улица Волгоградская» – 0.02. №04 «Богоявленская площадь» – «Улица Ярославская»: – от ОП «Богоявленская площадь» – 23.25, 23.48, 0.11, 0.34, 0.57; – от ОП «Улица Ярославская» – 0.00, 0.23. №012 «Торговый переулок» – «Нижний поселок»: – от ОП «Торговый переулок» – 23.25, 23.50, 0.25, 0.55; – от ОП «Нижний поселок» – 23.55, 0.20. №013 «Богоявленская площадь – «5-й микрорайон»: – от ОП «Богоявленская площадь» – 23.20, 23.25, 23.50, 0.05, 0.20, 0.35, 0.50; – от ОП «5-й микрорайон» – 23.42, 23.57, 0.12, 0.27. №019 «Красная площадь» – «Поселок Ивняки»: – от ОП «Пожарная каланча» – 23.20, 23.50, 0.20, 0.50; – от ОП «Поселок Ивняки» – 23.47, 0.17. №021 «Красная площадь» – «Очапки»: – от ОП «Красная площадь» – 23.30, 0.30. №041 «Богоявленская площадь» – «Поселок Прибрежный»: – от ОП «Богоявленская площадь» – 23.25, 0.00, 0.45; – от ОП «Поселок Прибрежный» – 0.03. №044 «Торговый переулок» – «Улица Автозаводская»: – от ОП «Торговый переулок» – 23.20, 23.45, 0.10, 0.40; – от ОП «Улица Автозаводская» – 23.45, 0.10. №049 «Торговый переулок» – «15-й микрорайон»: – от ОП «Торговый переулок» – 23.25, 0.05, 0.55; – от ОП «15-й микрорайон» – 0.14. №062 «Богоявленская площадь» – «Пивзавод»: – от ОП «Богоявленская площадь» – 23.15, 23.59, 0.43; – от ОП «Пивзавод» – 23.37, 0.21. №066 «Торговый переулок» – «Улица Романовская»: – от ОП «Торговый переулок» – 23.20, 23.40, 0.15, 0.50; – от ОП «Улица Романовская» – 0.06. №068 «Торговый переулок» – «Улица Космонавтов»: – от ОП «Торговый переулок» – 23.20, 23.45, 0.10, 0.40; – от ОП «Улица Космонавтов» – 23.44, 0.09. №099 «Торговый переулок» – «Улица Сиреневая»: – от ОП «Торговый переулок» – 23.25, 23.40, 23.55, 0.11, 0.28, 0.45; – от ОП «Улица Сиреневая» – 23.56, 0.11.

Также 30 мая добавят вечерние рейсы на маршруты автобуса №41б «Богоявленская площадь» – «Поселок Куйбышева» и троллейбуса №4 «Торговый переулок» – «Фабрика «Красный перевал», чтобы гости и жители города могли приехать в центр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 30 мая на час будет перекрыт Октябрьский мост из-за салюта.

