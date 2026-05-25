День города, концерт солистов Большого театра и премьера «13-й апостол»

В Ярославле на этой неделе отпразднуют День города, выступят солисты Большого театра, состоятся премьерные показы спектакля «13-й апостол» Волковского театра, пройдут экскурсии по выставке «Формула импрессионизма» Ярославского художественного музея, а в кино покажут боевик Гая Ричи. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

День города — 30 мая

В этот день Музей истории города Ярославля проведет экскурсии «История Ярославля» (12:00 и 14:00), «Дом Кузнецова» (13:00 и 16:00), а также новую программу «Ярославские сказки» (15:00 и 17:00): участники отправятся на поиск сказок вместе с солдатом и хозяйкой ярославского дома в прошлое города. Гости с героями расскажут старинные сказки, «ходившие» по ярославской земле: о богатырях и хитрецах, о летучем корабле и сватовстве солдата к царской дочери. В завершении мероприятия гости попадут на мастер-класс по валянию теплого сувенира. Стоимость посещения мероприятий начинается от 130 руб. 6+

В парке Музея истории города Ярославля с 13:00 до 22:00 будут звучать образцы всех джазовых стилей и направлений от традиционного джаза до авторских композиций и аранжировок классических произведений. 12+

30 мая теплоход «Ярославия» совершит несколько дневных прогулок по Волге. Маршрут проходит по одному из самых живописных участков Волги: пассажиры увидят Стрелку и Успенский собор, историческую набережную. Теплоход пройдет под тремя мостами и дойдет до Толгского монастыря. У монастыря теплоход развернется и поплывет обратно к речному вокзалу. Во время прогулки пассажиров сопровождает аудиоэкскурсия. Стоимость билетов — от 300 руб. 0+

Запланирована и ночная прогулка на теплоходе «Ярославия», в которую войдут просмотр праздничного салюта в 23:00, музыкальный сет от диджея и дискотека на палубе. Начало в 22:00, стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб. 18+

В библиотеке им. Некрасова состоится вечер памяти Яна Левина. 30 мая исполнится 5 лет со дня смерти ярославского писателя, путешественника, краеведа и популяризатора истории города. Воспоминаниями поделятся друзья и коллеги Яна Левина. На вечере можно будет приобрести его книги. Начало в 14:00, вход свободный.

Концерты

28 мая в филармонии пройдет концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра (ЯАГСО). За пультом — главный дирижер ЯАГСО, заслуженный артист Татарстана Василий Валитов, солист — лауреат международных конкурсов Станислав Корчагин (фортепиано). Он исполнит с оркестром один из самых узнаваемых фортепианных концертов в мире: Второй концерт Рахманинова. Во втором отделении — Седьмая симфония Прокофьева. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 1 тыс. руб. 12+

Оперная певица Анна Аглатова

30 мая ведущие солисты Большого театра выступят в Ярославской филармонии в рамках своего турне. На сцену выйдут Анна Аглатова (ведущая солистка), Рузиль Гатин (тенор), Василий Соколов (баритон), Артем Гришаев (фортепиано). В программе вечера — жемчужины мировой оперной классики: Моцарт, Россини, Доницетти, Пуччини, Рахманинов. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб. 6+

Спектакли

27 мая в Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится поэтический перформанс актера Александра Мицкевича — это размышление о любви, потере и возрождении, основанное на стихах Иосифа Бродского и Владимира Маяковского. Спектакль представляет собой литературно-музыкальную композицию, где тексты звучат в сопровождении музыки. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1 тыс. руб. 16+

На следующий день, 28 мая, театральная кампания Александра Мицкевича представит моноспектакль «Довлатов. Соло на чемодане». Это комедия о расставаниях и родине. Это история человека, который теряет все, но сохраняет главное — чувство юмора и надежду. В основе спектакля фрагменты «Заповедника», «Чемодана», «Компромисса» и «Петуха, запеченного в глине». Перед зрителем пронесется вихрь воспоминаний: от лагерной охранки 60-х и Ленинграда 70-х до Нью-Йорка 80-х. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1 тыс. руб. 18+

Фото: Дарья Петерсон Театр им.Волкова

30 и 31 мая состоятся премьерные показы спектакля «13-й апостол» в Волковском театре. Это первое в истории мирового искусства обращение к сюжету о первой любви Владимира Маяковского. Также зрители увидят историю о том, как создавалась главная поэма русского авангарда «Облако в штанах».

«На сцене — экспрессивный коктейль из музыки, пластики и слова. Балет сменяется дракой, кабаре оборачивается подворотней, а строки Маяковского звучат не как хрестоматийная классика, а как отчаяние человека, готового разнести этот мир рифмой»,— анонсировали в театре.

Начало в 18:30, стоимость билетов от 800 руб. 16+

Выставки и встречи

29 мая в библиотеке им. Некрасова состоится презентация книги Ирины Мышковец «Максим Адамович Богданович». Книга рассказывает о жизни и творчестве поэта. Особое внимание уделено ярославскому периоду, который длился 7 лет и стал временем наивысшего расцвета его таланта. Именно здесь была создана большая часть произведений и подготовлен к печати единственный прижизненный сборник стихов «Венок». Это первая наиболее полная биография Максима Богдановича на русском языке, дополненная уникальными документами и иллюстрациями. Начало в 12:00, вход свободный. 16+

Фото: Ярославский художественный музей Выставка «Формула импрессионизма. Искусство счастливых»

В Губернаторском доме открылась выставка «Формула импрессионизма. Искусство счастливых». На ней представлены произведения из собрания Ярославского художественного музея. На выставке экспонируются работы с конца 1880-х годов: это этюды Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Бакшеева, Константина Коровина. Особый раздел экспозиции представляют произведения ярославских живописцев Михаила Владыкина и Исаака Батюкова. Стоимость билета на выставку — 400 руб. 30 и 31 мая в 16:30 по выставке пройдут сборные экскурсии, стоимость билета — 500 руб. 6+

В Городском выставочном зале им. Николая Нужина открылась выставка «Цвета Поднебесной». На ней представлены произведения ярославцев: серия живописных работ Елены Пивень, написанных во время поездки по Китаю в 2017 году, графические работы Игоря Сакурова — художественные аллюзии на тему Китая. Особую атмосферу выставке придают традиционные предметы декоративно-прикладного искусства из частных коллекций: в частности, китайский магнитный компас – компас для фэн-шуй. Стоимость билетов — от 50 руб. 6+

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Ярославский планетарий

30 и 31 мая в Ярославском планетарии состоится показ полнокупольного театрализованного представления «Щелкунчик и волшебные планеты» с 3D-визуализацией. Знакомая история предстанет в новом свете. Чтобы расколдовать принца, Щелкунчик и его друзья отправляются на поиски звезд, потерянных Волшебницей. Их путь лежит через планеты — Иллюзий, Сладостей и Льда. Вместе со зрителями они будут искать ответ на вопрос: что в наше время означает быть человеком? Стоимость билетов — 500 руб. 6+

Кино

В кинопрокат вышло семейное фэнтэзи «Богатыри» режиссера Павла Воронина. По сюжету современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором — двумя богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир. В главных ролях Роман Курцын, Роман Постовалов, Алена Михайлова и другие. 6+

В кинотеатрах начали показывать боевик Гая Ричи «Грязные деньги». По сюжету магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, а Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Сначала команде приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем — отправиться на остров Салазара и там проявить свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой, когда ситуация внезапно выходит из-под контроля. В ролях Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и другие. 18+

Подготовила Алла Чижова