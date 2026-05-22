Стала известна схема перекрытий дорог в Ярославле в День города

Центр Ярославля будет закрыт для движения транспортных средств 30 мая в связи с празднованием Дня города. Также перекроют Октябрьский мост на час из-за салюта. Соответствующие приказы подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Перекрытия начнутся с 19 часов 29 мая. В это время движение перекроют на Волжской набережной от улицы Первомайской, на улице Советской от Красной площади, на повороте с Первомайской и площади Волкова на Трефолева, на съезде в центр с площади Богоявления, а также на участке Которосльной набережной от моста.

В 5:00 30 мая площадь перекрытий увеличится. Для машин закроют всю центральную часть города: от Октябрьской площади, улицы Революционной, площади Юности. Которосльная набережная будет перекрыта от перекрестка с Косым мостом в сторону центра. Московский проспект закроют на мосту, на подъезде к Богоявленской площади: для машин останется только съезд вниз. Перекрытия будут действовать до конца суток 30 мая. Аналогичная схема перекрытий действовала в городе в День Победы.

Октябрьский мост и участок Тверицкой набережной будут перекрыты с 22:30 до 23:30 30 мая на время проведения салюта.

Программа празднования Дня города пока не публиковалась.

Алла Чижова