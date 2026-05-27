Росимущество продает «Воздух»

Обращенные в доход государства активы украинского алкогольного холдинга «Баядера Груп» (Bayadera Group) повторно выставлены на торги по начальной цене 838 млн руб. Предыдущий аукцион признан несостоявшимся. Речь идет о пяти предприятиях в Вологодской области, Москве и Крыму. Крупнейший актив — Великоустюгский ликеро-водочный завод, производящий водку под марками «Воздух» и «Перепелка». Эксперты считают стоимость лота «скорее заниженной». Ранее Генпрокуратура (ГП) оценивала стоимость конфискованного имущества в 9 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы крупнейшего украинского алкогольного холдинга «Баядера Груп», владельцы которого, по данным Генпрокуратуры РФ, финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Соответствующая информация опубликована на портале ГИС «Торги».

Активы выставлены на продажу по начальной цене 838 млн руб. Предыдущие торги (по такой же цене) не состоялись. Причина — не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником.

В состав лота вошли 100% долей и акции ряда предприятий, включая «Великоустюгский ликеро-водочный завод» («Вулвз»), «Алкогольные традиции Крыма», «Бизнес Групп», «Национальные алкогольные традиции» и «Южные алкогольные традиции».

Ключевым активом лота является Великоустюгский ликеро-водочный завод в Вологодской области, выпускавший водку под брендами «Воздух», «Перепелка» и «Хлебный дар». По данным Rusprofile, АО «Вулвз» работает на рынке уже более 30 лет и специализируется на производстве крепких алкогольных напитков, включая водку, виски, бренди, джин и ликеры. Выручка завода в 2025 году упала на 76,2% по сравнению с 2024 годом — с 1,79 млрд руб. до 427,5 млн руб. Чистая прибыль сменилась значительным убытком: если в 2024 году компания заработала 15,6 млн руб., то в 2025-м убыток составил 335,7 млн руб.

Согласно данным системы «Торги», аукцион назначен на 18 июня 2026 года, прием заявок осуществляется до 15 июня.

Начальная цена в 838 млн руб. за бывшие активы «Баядера Груп» представляется скорее заниженной, нежели завышенной, отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев.

«В лот входят не только производственные мощности, но и доли в компаниях, которые, вероятно, владеют складской, логистической и дистрибуционной инфраструктурой на Юге России. Строительство нового современного ликеро-водочного завода средней мощности обходится сегодня в 500–700 млн руб. не включая землю и сети. А здесь — готовое производство плюс налаженные бизнес-связи»,— отмечает экономист.

При этом он указал на существующие риски: активы могут быть «отягощены» долгами или требовать срочного ремонта и модернизации. «Если оборудование в хорошем состоянии и есть доступ к сырью, то цена в 838 млн руб. — это своеобразный "дисконт" на риск», — уточнил господин Толкачев.

По его оценке, наиболее вероятными покупателями выступят крупные российские алкогольные холдинги, заинтересованные в усилении позиций в сегменте крепкого алкоголя и расширении регионального присутствия. Не исключено, добавил профессор, что актив привлечет игроков из смежных отраслей — пивоваров или пищевиков, ищущих диверсификацию.

Предыдущую неудачу аукциона Сергей Толкачев связал не с ценой, а с процедурными или юридическими неопределенностями. Среди возможных причин он назвал опасения покупателей по поводу претензий от прежних владельцев или «санкционного» статуса активов, а также жесткие условия торгов, включающие обязательства по сохранению трудового коллектива.

«Иногда в таких сделках инвесторы предпочитают дождаться повторного снижения цены — тактика "второго круга", когда из-за отсутствия заявок стоимость могут уменьшить на 10–20%», — добавил эксперт. Сейчас, с новым объявлением, организаторы, вероятно, скорректируют условия для привлечения серьезных игроков, резюмировал господин Толкачев.

Как писал «Ъ», в феврале 2025 года Великоустюгский районный суд Вологодской области по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства находящиеся в России активы украинской алкогольной компании «Баядера Груп» стоимостью более 9 млрд руб. Владельцев юридических лиц — украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка — суд признал экстремистами и запретил их деятельность. По данным «Ъ», в деле речь идет о финансировании ВСУ. По версии ГП, холдинг перечислял на нужды украинской армии около 2% прибыли от продажи продукции его предприятий.

Наталья Решетняк