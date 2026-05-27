Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань 15 мая
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ по поводу удара Вооруженных сил Украины по Рязани 15 мая. Омбудсмен призвала международные организации осудить действия ВСУ.
«Атаки по гражданской инфраструктуре, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты не должны молчать. Их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека»,— сказала госпожа Лантратова ТАСС.
В ночь на 15 мая ВСУ атаковали Рязанскую область 99 беспилотниками. Погибли пять человек, пострадали более 10. В Рязани были повреждены два дома. Обломки БПЛА также упали на территории одного из промышленных предприятий. СКР возбудил дело о теракте.
Сегодня Госдума согласовала текст обращения в ООН и иные международные институты в связи с другой атакой ВСУ — по Старобельску в ЛНР. При голосовании по проекту документа два депутата случайно высказались против.