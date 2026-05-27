Госдума призвала ООН осудить атаку ВСУ на Старобельск

Госдума приняла проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск. Документ адресован ООН, международным парламентским организациям и парламентам. Российские депутаты призвали «здравомыслящих коллег» осудить действия ВСУ.

Депутаты Госдумы убеждены, что украинские власти «намеренно прибегают к многочисленным террористическим атакам против мирного населения». Парламентарии потребовали «безотлагательно прекратить предоставление военного, материального и финансового снабжения» Украине.

«Виновники, соучастники преступлений против человечества и подстрекатели к преступлениям против человечества должны быть привлечены к ответственности и неизбежно понести наказание»,— отмечается в обращении.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ответ на «действия тех, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков и женщин», должен быть жестким. «Нам надо максимально всех депутатов европейских стран, у кого хотя бы капля совести осталась, призвать прекратить помогать террористам. Сделать все, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники»,— отметил он.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, погиб 21 человек. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. ОБСЕ отклонила просьбу России провести заседание по поводу удара ВСУ.

