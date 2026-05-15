После удара БПЛА в Рязанской области возбуждено дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ в Рязанской области в ночь на 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

При ударе беспилотников погибли четыре человека, в том числе ребенок, пострадали еще 12. Семерых госпитализировали. Также повреждены два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты. Всего, уточнял губернатор Павел Малков, регион атаковали с помощью 99 БПЛА.

Сейчас следователи изымают с места ЧП записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.