Число погибших при атаке ВСУ на Рязань 15 мая выросло до пяти
Умерла еще одна пострадавшая при атаке Вооруженных сил Украины на Рязань 15 мая. Общее число погибших увеличилось до пяти. Среди них — восьмилетняя девочка, сообщил губернатор Павел Малков ТАСС.
В ночь на 15 мая ВСУ атаковали Рязанскую область 99 беспилотниками. Изначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. В Рязани было повреждено два дома.
Обломки БПЛА также упали на территории одного из промышленных предприятий, сообщал губернатор. СКР возбудил уголовное дело о теракте.