Митрополит Иларион пожаловался на содержание в холодном изоляторе в Чехии

Митрополит Иларион, задержанный в Чехии по делу о наркотиках и вышедший на свободу спустя два дня, рассказал об условиях содержания под стражей. Он заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться. По словам митрополита, ему не предоставили книг.

«Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было — плоские нары. Спать получалось только урывками»,— приводится рассказ митрополита в его Telegram-канале.

Бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион (Алфеев), был задержан 24 мая. Его заподозрили в хранении наркотиков. В РПЦ назвали задержание «классической подставой». МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии. 26 мая митрополита освободили из-под стражи без предъявления обвинений.